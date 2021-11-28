Ali Erbaş: Bekarlarımız sorumluluktan kaçmasın

Aile kavramının önemine değinen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bekarlara sorumluluktan kaçmamaları tavsiyesinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve eşi Seher Erbaş, çevrim içi olarak gerçekleştirilen "Aile: Sevgi, Şefkat ve Merhamet" konulu Yurt Dışı Aile Semineri programına katıldı.

Düzenlenen programa iki torunlarıyla katılan Erbaş ailesi, aile kavramına yönelik samimi açıklamalarda bulundu.

BEKARLARA TAVSİYE VERDİ

Erbaş, bekarlara tavsiye verdiği açıklamasında evlilikten korkulmaması gerektiğini söyledi.

Açıklamalarına devam eden Ali Erbaş, evlilikte paylaşmanın önemine vurgu yaptı.

"Sorumluluğun ne kadar önemli olduğunu ama korkulacak bir şey olmadığını da vurgulamamız lazım." diyen Erbaş, evliliğe adım atıldığında sabrın ailenin yürümesi için en öncelikli şeylerden olduğunu da belirtti.

"SORUMLULUK KARŞILIKLI PAYLAŞILARSA KOLAYLAŞIR"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"Evlilikte paylaşmak vardır. Sorumluluğu karşılıklı paylaşırlarsa bu kolaylaşır. Korkulacak bir şey olmadığını düşünüyorum. Bekarlarımıza tavsiyemizi yapmış olalım. Hatta çocuklarla bu sorumluluğu paylaşmak lazım. Sorumluluğun ne kadar önemli olduğunu ama korkulacak bir şey olmadığını da vurgulamamız lazım.





"SABRIN EN ÇOK LAZIM OLDUĞU YER AİLEDİR"

Sabrın en çok lazım olduğu yer ailedir. Ailede eşler birbirlerine karşı sabırlı olacak, çocuklar kendi aralarında sabırlı olacak, anne baba çocuklarına karşı sabırlı olacak, çocuklar anne babalarına karşı sabırlı olacak. Ailenin sağlıklı bir şekilde yürümesinin en önemli ilaçlarından birisi sabırdır."