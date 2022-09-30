Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kampüsü'nde cami açılışı yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cemaatten camileri boş bırakmamalarını istedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kampüsü içerisinde yapımı tamamlanan Üniversite Camisi'nin açılışını yaptı.

Ali Erbaş buradaki programda katılımcılara hitap etti.

"Camileri boş bırakmayın"

DHA'nın haberine göre Erbaş, "Camilerimiz boş kalmasın. Camilerimiz mektep olarak, hocalarımız cami dersleri ile namaz öncesi, namaz sonrası Kur'an-ı Kerim, tefsir, hadis, ilmihal dersleri ile insanlarımıza hizmet etmeye gayret ediyorlar. Sizlere söylüyorum değerli kardeşlerim; hocalarımızı rahat bırakmayın.

"Hocaları bezdirin"

Hocalarımızı bezdirin. Ben ilmihal dersi almak istiyorum hocam, diz çökün önüne ben Kur'an-ı Kerim bilmiyorum bana Kur'an öğret deyin. Ben tefsir dersi almak istiyorum deyin. Hocalarımız hizmetinizde, onların adı hademe-i hayrat, yani hayır hizmetçileri.

Hademe-i hayrat bizim 1920'lerdeki ismimiz. Diyanet İşleri mensuplarının unvanı hademe-i hayrat, şimdi işte imam hatip diyoruz, müezzin, kayyım diyoruz, vaiz diyoruz ama hepimizin adı ortak ismi hademe-i hayrat, hayır hizmetçileri. Bu konuda hocalarımız hizmetinizde” dedi.

Erbaş'ın konuşmasının ardından kurdele kesilerek Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Camii’nin açılışı yapıldı. Açılışın ardından camide ilk hutbeyi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş okuyup cuma namazını kıldırdı.

Ali Erbaş: Camileri boş bırakmayın, hocalarımızı rahat bırakmayın VİDEO









İcazet törenine katıldı

Erbaş daha sonra Karaman Müftülüğü tarafından Lütfi Elvan Kongre Merkezi'nde Hafızlık İcazet Merasimi'ne katılarak 54 hafıza icazet belgelerini verdi.



Erbaş, “Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek yani hafızlık Allah tarafından bir insana verilebilecek en büyük nimet ve en büyük payedir. Dünyalık ne kadar unvanlarımız olursa olsun bunların hepsinden çok daha değerli çok daha önemli. Çünkü hafızlık Kur'an-ı Kerim'in tamamını aklına, kalbine nakşetmektir. Kur'an-ı Kerim de rabbimiz 'kesin olarak bilesiniz ki kitabı kuşkusuz biz indirdik' buyuruyor.

Hafızlarımıza vereceğimiz icazetnamenin üzerinde yazan ayeti kerimedir bu. Osmanlı döneminde hafızlarımıza nasıl icazet verilirmiş arşivlerden bulduk çıkardık benzerini yaptık besmele ayeti kerime sonra hadisi şerif. Peygamber efendimiz buyuruyor ki 'Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen usulünce okuyan kişi şerefli meleklerle beraberdir.' Şu müjdeye bakar mısınız? hem ayeti kerimede müjde var hem hadisi şerifte müjde var. Onun için ne mutlu kardeşlerimize ki onlar bu müjdeye nail oldular” dedi.

Erbaş, konuşmasının ardından hafızlara icazet belgelerini verdi.

























