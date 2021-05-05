Ali Erbaş: Camilerimiz herkese açıktır

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mihrimah Sultan Camisi'nde namaz kılmak isteyen kadınlara engel olmaya çalışan kişinin tavrına yönelik açıklamalarda bulundu.

A Haber'de yayınlanan "Sahur Vakti" programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan'ın, geçen yıl olduğu gibi bu sene de salgının gölgesinde geçtiğini belirtti.

Ali Erbaş, Ramazan'da camilerde cuma ve vakit namazlarının kılınabildiğini, teravih namazını ise ailelerin evlerde çocuklarıyla birlikte kıldığını hatırlattı.

"KEŞKE BÖYLE BİR OLAY YAŞANMASAYDI"

Erbaş, konuşmasının devamında geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Mihrimah Sultan Camisi'nde yaşanan olayla ilgili konuştu.

Camiye girmek isteyen kadını engellemeye çalışan adamın hareketini değerlendiren Erbaş, şunları söyledi:

"Ebru Hanım, bir hoca hanım, öğretmen. Olay kendisiyle ilgili değil. Ben kendisine telefon ettim, görüştüm, üzüntümü paylaştım. Onun anlatması şöyle, oradaki itiraz eden beyefendi, zannediyorum bir başka kadın topluluğuna 'Camide sizin ne işiniz var' tarzında karşı çıkınca, Ebru Hanım, diğer hanım kardeşimizi savunmak için devreye girmiş. Yoksa kendisiyle alakalı bir şey değil. Tabii üzüldük, böyle bir olay keşke olmasaydı. Marjinal bir şey. Bizim 90 bin camimiz var. 90 bin camimizde binlerce kadın cemaatimiz var. Biz, camilerimizi kadınlarımızın ibadetine uygun hale getirmek için canla başla gayret ediyoruz."





"CAMİLERİMİZ KADIN ERKEK AYRIMI OLMAKSIZIN HERKESE AÇIKTIR"

Erbaş, Başkanlığın yaklaşık 30 bin civarında kadın Kur'an kursu öğreticisi ve hocası, 1000 civarında kadın vaizi, 71 ilde kadın müftü yardımcısı bulunduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Camilerimiz kadın erkek ayrımı olmaksızın herkese açıktır. 90 bin camimizi mümkün olduğunca yani kadın erkek ayrımı yapmadan, çocuk genç-yaşlı ayrımı yapmadan bütün milletimize hizmet eder hale getirmenin gayreti içerisindeyken, marjinal, bir yerden olan bir olayı böyle büyütmek doğrusu bizi üzmüştür. Biz bunun tam tersi için gayret ediyoruz."