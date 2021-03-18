Ali Erbaş: Çanakkale, Müslümanların yek vücut olduğu yerdir

Çanakkale'de düşmana karşı omuz omuza mücadele edildiğini anımsatan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Bizlere düşen, Çanakkale ruhunu nesillerimizin bilincinde diri tutmaktır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Erbaş, mesajında, bugünün aziz milletin yedi düvel karşısında ortaya koyduğu inancın, azmin, dirayetin ve direnişin şanlı bir zaferle taçlandığı gün olduğunu vurguladı.

"KAHRAMAN ECDAD, ASİL BİR DİRENİŞ SERGİLEDİ"

Çanakkale'de tarihin en büyük mücadelelerinden birinin yaşandığına dikkat çeken Erbaş, kahraman ecdadın emperyalist güçlerin İslam'ın son kalesi Anadolu'yu işgal ve bir medeniyeti topyekun imha girişimleri karşısında asil bir direniş sergilediğini anımsattı.

Erbaş, şunları kaydetti:

"Çanakkale ırkları, renkleri, dilleri, coğrafyaları farklı ama inançları, gayeleri, yürekleri bir olan Müslümanların yek vücut olduğu yerdir. Hicaz'dan Balkanlar'a, Afrika'dan Kafkaslar'a kadar kalpleri Allah aşkı ve ümmet şuuruyla çarpan müminler, adeta bir duvarın tuğlaları gibi birbirlerine kenetlenerek düşmana karşı omuz omuza mücadele etmişlerdir.

"CANLARIYLA SAVUNARAK BİZLERE VATAN YAPTILAR"

Bir vücudun azaları gibi yan yana şehadet şerbeti içen o kutlu erler, canları pahasına Çanakkale'yi düşmana geçilmez kılmışlardır. Bilmeliyiz ki Çanakkale'de Allah için toprağa düşen o büyük kahramanlar, ezanlarımız susmasın, bayrağımız inmesin, harim-i ismetimize namahrem eller değmesin diye can verdiler. Üzerinde huzur ve güvenle yaşadığımız bu toprakları kanlarıyla, canlarıyla savunarak bizlere vatan yaptılar."





"BİZLERE DÜŞEN..."

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, mesajında, "Şimdi bizlere düşen, Çanakkale ruhunu yüreklerimizde ve nesillerimizin bilincinde diri tutmaktır. Milletçe kenetlenerek ecdadımızın canı pahasına bizlere emanet ettiği bu büyük mirası ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Şüheda kanıyla yoğrulmuş bu topraklardaki medeniyet varlığımızı bilimin, sanatın, irfanın ve hikmetin ışığında azim, sabır, güzel ahlak ve kararlılıkla istikbale taşımaktır." ifadesine yer verdi.

Başta Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelesinin bütün kahramanlarını şükran ve minnetle yad ettiğini belirten Erbaş, geçmişten bugüne İslam dini, vatan, millet ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden tüm şehitlere ve ahirete irtihal eden gazilere Allah'tan rahmet diledi.