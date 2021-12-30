Ali Erbaş, CHP'ye fotoğraflarla yanıt verdi

Diyanet'in 4-6 yaş grubuna dini eğitim vermesine 'Orta Çağ' benzetmesi yapan Özgür Özel'e fotoğraflı yanıt veren Ali Erbaş, Kur'an kurslarında verdikleri eğitimi açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş aralığına Kur'an kursu çalışmaları ve Milli Eğitim Şurası'na verdiği önergeye, CHP tarafından karşı çıkıldı.

CHP Başkanvekili Özgür Özel, çocukların Kur'an kursu eğitimi almasını Orta Çağ geleneği şeklinde yorumladı.

Buralarda yetişen çocukların bilimden uzak olacağını dile getiren Özgür Özel, 20 yıl sonra kindar bir nesil yetişeceğini söyledi.

Buna karşılık Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabı üzerinden Özgür Özel'e fotoğraflarla yanıt verdi.

"PEYGAMBERİMİZ ÇOCUKLARIMIZA DİNİ VECİBELERİ ÖĞRETMEMİZİ İSTİYOR"

İslam dininde çocuklara 7 yaşına kadar sevgi, saygı gibi kavramları öğretme anlayışı olduğuna vurgu yapan Erbaş, "Peygamberimiz (s.a.s) çocuklarımıza 7 yaşına kadar sevginin, saygının, doğruluğun güzelliğini; yalanın, iftiranın kötülüğünü; değerlerimizi, abdest nasıl alınır, namaz nasıl kılınır gibi temel dini vecibeleri öğretmemizi istiyor. 4-6 yaş Kur'an kurslarımızda bunun eğitimini veriyoruz." ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLARLA YANIT VERDİ

Ali Erbaş'ın yayınladığı fotoğraflarda, küçük öğrencilerin yalnızca dini dersler değil, bilimle ilgili bilgiler öğrendikleri de görüldü.