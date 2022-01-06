Gazetecilerle bir araya gelen Ali Erbaş, deizm oranlarının arttığına yönelik araştırmaların amaçlı olduğunu, kendi araştırmalarında bunun oranlara bile girmediğini söyledi.

Diyanet İşleri Balkanı Ali Erbaş, gazetecilerle bir araya geldi.

Gündemi değerlendiren Erbaş soruları yanıtlarken son dönemde Diyanet özelinde gündeme gelen, deizm ve ateizmin artışı, kendisinin geçtiğimiz hafta kullandığı "Korkudan araç alamıyoruz." açıklaması gibi konulara açıklık getirdi.

DEİZM ARTTI ARAŞTIRMALARI

Erbaş, özellikle imam hatip talebelerinde olmak üzere deizm ve ateizm oranlarının arttığı iddiasını kabul etmedi.

Kendi yaptırdıkları araştırmalarda deizm ve ateizmin oranlara bile girmediğini söyleyen Erbaş, "Ateizim konusu çok eskiden beri gündemde ve kendileri kendi çaplarında propaganda yapan bir kurumdur. Dernekleri de var. Bununla mücadelede doğru dini bilgiyi sünnet çizgisinden anlatmaktan geliyor. Ne kadar çocuğumuza ulaşabilirsek onları bu ateizmden uzak tutmuş oluruz. Netice itibarıyla insanların özgürlükleri vardır. Özgürlük alanlarına mümkün değil. Biz vazifemizi yaparız gerizsini Allah'a bırakırız. Verilen rakamlarının doğru olmadığını söylemek isterim. Deizim konusu gündemimize getirildiğinde bir kanala çıkmıştım ve şöyle söylemiştim: Deizm konusu özellikle imam hatip okullarında arttı denmişti.

Ali Erbaş: Deizm araştırmalarımızda orana bile girmiyor VİDEO



"ARAŞTIRMALARIMIZDA ORANLARA BİLE GİRMİYOR"

Ben hiçbir imam hatip talebesinin hiçbir Müslümanın peygamberi inkar eden bir teoriye tenezzül edeceği kanaatinde değilim demiştim. Ve deizmi tarif etmiştim. Deizm peygamberi inkar etmez. onların ifadesine göre hiçbir şeye karışmayan bir tanrı, hiçbir işe karışmayan bir tanrı. Allah demek istemiyorum özellikle. Ve peygamderi devreden çıkaran bir anlayış. Bu tarifin ardından hangi müsüman böyle bir anlayışa meyledebilir demiştim.

Hemen ondan sonra Diyanet olarak, hocalarımızla 3 günlük çalışma yaptık. Atezim, deizm, ve agnostisizm konusunda. Bundan 6 ay kadar önce yaptırdığımız araştırmada deist misin sorusuna cevap orana bile girmedi. Bu sizin verdiğiniz çalışmaları kimler yapıyor bilmiyorum. Sayıları artsın diye yapılan ankatler var onlarla karıştırmamak lazım. Diyanet Olarak yayınlarımızla çalışmalarımızla gayretlerimize devam ediyruz." diye konuştu.

Ali Erbaş'ın açıklamalarından satır başları:

KURUMA MAKAM ARACI ALMA KONUSU

Araç konusu tabi bizi üzen bir konu. Zannediyorum 7 sene kadar önce önceki başkanımız Mehmet Görmez Bey'i de son derece üzmüştü bellli kesimler. O da kendisine tahsis edilen aracı iade etmişti. Biz ondan sonra mevcut araçlarımızla iade ediyoruz. Bu hususlar yetkililerle görüşülebiilir. Devletimize Allah zeval vermesin. Bu konuda idare etmeye devam ediyoruz.

"DİN İSTİSMARI VE ÖRGÜTLERİN BU ALANI DOLDURMASI"

Kader boşluk kabul etmez diye bir söz var. Siz bir alanı boş bırakırsanız. Oraya birileri tabiki birileri kendi anlayışlarıyla girmeye çalışırlar. Biz Diyanet olarak toplumumuzun hiçbir kesimini mağdur bırakmadan doğru dini bilgi ile aydınlanması için elimizden geleni ortaya koyuyoruz. Din istismarı ile mücadeledemizin ana amacı budur. Yani aşırılıklarladan uzak, hurafelerden uzak, birtakım terör guruplarına gençlerimizi çocuklarımızı kaptırmamak için 138 bin 650 mensubunmuzla çalışıyoruz merkezden köylere kadar. 34 ilimizdi ziyaret ettim her ilde gençlerden üniversitelere varıncaya jadar bu konuları müzakere ediyoruz. Arzumuz ne FETÖ, ne PKK hiçbir zararlı grup etkili olmasın, bunların etkilerini kıralım. Bu işte en önemli kurum Diyanet İşleri Başkanlığı'dır. Bunun da farkındayız. her yerde devleti temsil eden önemli bir kurumuz. Biz bütün varlığımızla çalışmalarımızı yürütüyoruz.

LGBT KONULU HUTBE

LGBT konusu tabiki bir müslüman olarak kabul ediebilecek bir şey değil. ama insanlar özgürdür. Biz de okuyanlarız bizim amacımız doüruyu anlatmaktır. İnsanların bunu kabul edip etmemesi kendilerin kalmış bir şeydir. Neyin doğru neyim yanlış olduğunu İslamiyet penceresinden anlatmak sorundayız. Bu bizim vazifemiz. Nitekim 2020 yılı 24 Nisan'ınında Hacıbayram Veli Camii minberinden okuduğum hutbemde amacım bu işi insanları bazı haramlar konıusunda uyarmak idi ve bu uyarılarımıza devam edeceğiz.

DİYANET'E GÜVEN ANKETİ

Anket konusunda gelince bizim de yaptırduığımız anketler var. Dini hayat araştıramsı başlığı altında yaptırdığımı her ankette sonuçlar yüksek çıkıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'na güven son derece iyi durumdadır. Bu rakamların çok üzerindedir.

Hemen burada din görevlilerin saygın ahlaklı güvenli ve yeterli bilgiye sahip mi sorusuna hemen okuyorum; katılımcıların yüzde 79.8'i katıldıklarını belirtirken yğzde 13'ü çekimser, yüzde 6'sı ise katılmamaktadır.

Yaptırdığımız araştırmada din görevlileri yeterli bilgiye sahip mi sorusuna yüzde 70 katılımcı evet diyor. yani yüksek rakamlar var. Biz zmanlar yüzde 10'ların altına düşen anketler yapıldı ve bunların bilinçli olarak yapıldığı kanaatindeyim.

Cuma vakti çocuklara yönelik çalışmalarımız var. Çocuk dergimiz hakikaten çok sevildi. Bundan Cin dergisi çıkardıkç En başarılı çocuk dergisi ödülünü aldı. Çocuklarımz için ne yapsak azdır.