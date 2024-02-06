Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Depremin acısı hala yüreklerimizde Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ülke olarak büyük bir dayanışma örneği sergilendiğini söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Depremin açtığı yaraların tam anlamıyla sarılabilmesi için dayanışmamızı ve birliğimizi sürdürmek durumundayız" ifadesini kullandı.

AA & Ensonhaber

Türkiye, geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde kabusu yaşadı.

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı vuran asrın felaketinde 53 bin 537 kişi yaşamını yitirdi, 107 bin 213 kişi yaralandı.

Ali Erbaş: Dayanışmamızı ve birliğimizi sürdürmek durumundayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir süre önce açılışını yaptığı Gaziantep'teki Şahinbey Millet Camisi'nde Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Erbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Geçen yıl bu vakitlerde yaşadığımız depremin acısı hala yüreklerimizde. Bu ağır afet karşısında milletimiz büyük bir dayanışma örneği sergilemiştir. Büyük fedakarlıkla, kadirşinaslıkla, yardımlaşma ile dayanışma ile yaraları sarmaya gayret edildi. Allah vefat edenlere rahmet eylesin. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizler de depremin meydana geldiği ilk andan itibaren vakfımızla birlikte bütün imkanlarımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Hizmetlerimizi 1 yıldır kesintisiz bir şekilde devam ettiriyoruz ve devam ettireceğiz inşallah. Depremin açtığı yaraların tam anlamıyla sarılabilmesi için dayanışmamızı ve birliğimizi sürdürmek durumundayız.

Programa AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Müftüsü Hüseyin Hazırlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.