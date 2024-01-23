Ali Erbaş: Dijital dünyayla aramızı sürekli güncel tutmak zorundayız Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, günümüzde insanların yaşadığı sıkıntılara değinerek, teknolojinin önemini vurguladı. Erbaş, "Dijital dünyayla aramızı sürekli güncel tutmak zorundayız" dedi.

AA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığı'nca Ankara'da düzenlenen Eğitim Görevlileri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşan Erbaş, İslam medeniyetinin temelinin ilme, bilgiye, hikmete dayandığını dile getirerek, Kuran'ın ilk ayetlerine bakıldığında okumanın, öğrenmenin, ilmin, hikmetin, yazmanın ve kalemin önemli olduğunun görüldüğünü belirtti.

Kudüs'ü hatırlattı

Hazreti Muhammed'in vefatından 5 sene sonra Kudüs'ün hem Müslümanların idaresine geçtiğini hem de ilim merkezi haline geldiğini anlatan Erbaş, "Kudüs'ün bugünkü halini görüyorsunuz, ne zaman Müslümanların idaresinde olsa darüsselam oldu ne zaman Müslümanların idaresinden çıksa kaosun, savaşın, zulmün merkezi oldu, bugün olduğu gibi." değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, Müslümanların yakın geçmişte yaşananları iyi analiz etmesi gerektiğini, inanç ve medeniyet değerleri ışığında İslam'ın bilgi ve hikmete dayalı hayat ölçülerinin, ahlak ilkelerinin ve evrensel değerlerinin insanlığa yeniden teklif edilmesinin zorunluluk olduğunu aktardı.

"İnsan her şeyden önemli"

Din görevlilerinin görevinin insan yetiştirmek olduğunu belirten Erbaş, şunları kaydetti:

İnsan yetiştirmek sarraf hassasiyeti gerektirir. Altını tartarken o teraziyi nasıl tutuyorsa işte o hassasiyet insan yetiştiren bizlerde daha fazla olmalı. Çünkü insan her şeyden önemli. Bilhassa toplumun manevi hayatına rehberlik edecek kimselerin eğitimi çok özel hassasiyet gerektiriyor. Verdiğiniz eğitim de din eğitimi olunca sorumluluğunuz daha da artıyor.

"Dijital dünyayla aramızı sürekli güncel tutmak zorundayız"

Erbaş, ilmin ve eğitimin nihai hedefinin insanın dünya ve ahiret huzuruna erişmesini sağlamak ve erdemli insan yetiştirmek olduğunu ifade ederek, bilgili insanın bir şekilde yetiştiğini ama erdemsiz, "ahlaksız" bilginin hiçbir anlamı bulunmadığını vurguladı.

Teknolojik gelişmelerin ilim ve eğitim faaliyetlerine farklı bir dinamizm kazandırdığını aktaran Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

Her türlü bilginin gelişigüzel paylaşıldığı böyle ortamda doğru bilginin, düzenli okumanın ve sistemli eğitimin önemi daha da belirginleşmiştir. Bu itibarla bizler öncelikle alanın imkan ve risklerinden haberdar olarak dijital dünyayla aramızı sürekli güncel tutmak zorundayız. Doğru yöntem, sahih bilgi ve nitelikli çalışmalarla İslam'ın hayat veren hakikatlerini bu alanda da aktif şekilde temsil etmek mecburiyetindeyiz.

Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, Diyanet Akademisi Bakanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan ile eğitim görevlileri katıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)