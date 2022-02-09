Ali Erbaş: Dinen haram olan sigarayı bırakalım

Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle bir paylaşım yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Yeni bir başlangıç yapalım, dinen haram olan sigarayı bırakalım” ifadelerine yer verdi.

Bugün Dünya Sigarayı Bırakma Günü…

İnsan sağlığını tehdit eden, ömrü kısaltan, ölüme sebebiyet veren, hastalıkları artıran sigara için uzmanlar, sık sık “bırakın” uyarısı yapıyor.

Yine de yapılan zamlara rağmen sigara tüketimi her geçen gün artıyor.

“SİGARA HARAM”

İlacı olan ve destekle bırakılması tavsiye edilen sigara için Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’tan da çarpıcı bir açıklama geldi.

Erbaş, sigaranın haram olduğunu dile getirdi.

“YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPALIM”

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden günün anlam ve önemine binaen bir paylaşım yapan Erbaş, “Sigara kullanımı nedeniyle dünyamızda her yıl 7 milyon insan doğrudan, 1,2 milyon insan ise pasif içici olması sebebiyle hayatını kaybediyor.” dedi.

Erbaş, “Sevdiklerimiz ve sağlığımız için Dünya Sigarayı Bırakma Günü vesilesiyle yeni bir başlangıç yapalım, dinen haram olan sigarayı bırakalım.” diye de ekledi.