Ali Erbaş duyurdu: 2024 Hac kurası 2 Kasım'da çekilecek

Hacı adayları, kutsal topraklara kavuşmak için gün sayıyor...
Milyonlarca Müslüman, kutsal topraklara ulaşmak için Diyanet'in açıklamasına kulak kesildi.
Önemli haber ise bugün Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan geldi.
Hac kuraları ilgili açıklama
Ali Erbaş, sosyal medya hesabından hac kuralarıyla ilgili açıklama yaptı.
Kuralar 2 Kasım'da çekilecek
Erbaş, hac kuralarının 2 Kasım tarihinde çekileceğini duyurdu.
"Rabb'imiz bu kutlu yolculuğa duyduğumuz özlemi gönlümüzden eksik eylemesin"
Erbaş, açıklamasında şunları kaydetti:
Milyonlarca kardeşimizin hasretle beklediği 2024 Hac kurasını 2 Kasım Perşembe günü Diyanet İşleri Başkanlığımızda gerçekleştireceğiz inşallah. Yüce Rabb'imiz bu kutlu yolculuğa duyduğumuz özlemi, sevgiyi, muhabbeti gönlümüzden eksik eylemesin.
Sonuçlar e-Devlet'ten açıklanacak
Adaylar, hac kura sonuçlarını aynı gün saat 21.00'den itibaren e-Devlet'ten öğrenebilecek.
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