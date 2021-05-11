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    Ali Erbaş: Filistin halkına büyük bir soykırım yapılıyor

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına karşı büyük bir soykırım yapıldığını belirtti.
    • AA
    • 11.05.2021 - 00:54
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    Ali Erbaş: Filistin halkına büyük bir soykırım yapılıyor

    Geçtiğimiz günlerde Mescid-i Aksa'da toplanan Filistinlilere saldıran İsrail polisi, zulmünü sürdürüyor.

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına karşı büyük bir soykırım yaptığını belirterek, "Allah'ın, meleklerin, tüm insanların laneti, zalimlerin üzerine olsun" dedi.

    "FİLİSTİN HALKINA BÜYÜK BİR SOYKIRIM YAPILIYOR"

    Erbaş, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Mescid-i Aksa'ya ve Müslümanlara yönelik saldırılarını sürdüren işgalci İsrail, bu akşam Gazze'de masumları hedef alıyor. Tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına karşı büyük bir soykırım yapılmaktadır. Allah'ın, meleklerin, tüm insanların laneti, zalimlerin üzerine olsun." ifadesini kullandı.

    Ali Erbaş: Filistin halkına büyük bir soykırım yapılıyor #1

    Ali Erbaş: Filistin halkına büyük bir soykırım yapılıyor #2

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