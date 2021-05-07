Ali Erbaş: Filistinli kardeşlerimizin yanındayız

Filistinli ailelerin evlerinin İsrail güçlerince gasbedildiğine dikkat çeken Erbaş, uluslararası topluma çağrı yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail’in Filistin’de sürdürdüğü işgal politikasına tepki gösterdi.

Erbaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail’in Filistinli ailelere yönelik yürüttüğü sistematik işgalin kabul edilemeyeceğini belirtti.

İsrail’in Filistinli ailelerin gasbettiği evlerine işgalci aileleri yerleştirmesi karşısında Filistinlilerin yanında olduklarını ifade eden Erbaş, şunları ifade etti:

"KABUL EDİLEMEZ"

"İşgalci İsrail’in Kudüs’te ve farklı bölgelerde Filistinli aileleri tahliye etmeye yönelik sürdürdüğü sistematik işgal politikası kabul edilemez. Askerleri, polisleri ve radikal örgütleriyle birlikte baskınlar düzenleyerek Filistinli ailelerin evlerini gasbeden ve yerine işgalci aileleri yerleştiren İsrail’in ahlaktan ve hukuktan yoksun zorbalıklarına karşı Filistinli kardeşlerimizin yanındayız.





"KUDÜS, İLELEBET FİLİSTİN'İN BAŞKENTİDİR"

Kudüs’ü ve bağımsız Filistin topraklarını bu işgalci zihniyetten korumak, sadece Filistinli kardeşlerimizin değil, tüm Müslümanların ve insanlığın sorumluluğudur. Uluslararası toplumu bu zorbalığa karşı daha güçlü tepki vermeye davet ediyorum. Kudüs; Müslümanların gözbebeği, insanlığın onuru ve ilelebet Filistin’in başkentidir."