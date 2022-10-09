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    Ali Erbaş Fransa'da gençlerle görüştü

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fransa’da bulunan Valenton Yunus Emre Camii’nde sabah namazınıda gençlerle bir araya geldi.
    • 09.10.2022 - 15:13
    • Güncelleme : 09.10.2022 - 15:30
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    Ali Erbaş Fransa'da gençlerle görüştü

    Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası programına katılmak için Fransa’ya gitti.

    Erbaş, burada Valenton kentinde bulunan Yunus Emre Camisi’nde Sabah Namazı Gençlik Buluşması'na katıldı.

    Fransa’ya ilk defa 28 yıl önce geldiğini ve o döneme göre cami sayısı ve cemaatinin arttığını kaydeden Erbaş, "Gençler, çocuklarımız camilerde temel dini bilgilerini öğreniyorlar. Kur’an-ı Kerim öğreniyorlar. Camilerimiz bizim yuvamız gibi olmuş." ifadesini kullandı.

    Yapımı devam eden camileri inceledi

    Yapımı devam eden caminin yeni binasının inşaatında incelemelerde bulunan Başkan Erbaş, daha sonra cemaatle kahvaltı etti.

    "O güzelliklere insanlarımızı davet etmek için varız"

    DHA'nın haberine göre, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Erbaş, "Fransa'da Valenton Yunus Emre Camii’nde gençlerimizle ve kardeşlerimizle buluştuk. Efendimiz (s.a.s)'in insanlığa kazandırdığı o muazzam değerleri bizler hem yaşamak hem de o güzelliklere insanlarımızı davet etmek için varız. Camilerimiz, mescitlerimiz bunun için var." dedi.

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