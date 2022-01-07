Ali Erbaş: Gençlere sahip çıkın

Gençlere sahip çıkmanın en ulvi ve önemli görevlerden biri olduğunu belirten Ali Erbaş, “Gençlerimizi Rabbini tanıyan, peygamberlerini tanıyan bir özellikle yetiştirmek zorundayız” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, il buluşmaları toplantılarına katılmak üzere bugün sabah saatlerinde Kars'a geldi.

Vali Türker Öksüz'ü makamında ziyaret eden Erbaş, daha sonra Fethiye Camisi'ne geçerek burada cuma hutbesini okudu.

Hutbede Sarıkamış şehitlerini anan Erbaş, şunları söyledi:

“BU HADİSİ ŞERİF O KADAR GÜZEL ANLATIYOR Kİ...”

“Rabbimiz buyuruyor ki; 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz bilakis onlar diridirler, fakat siz anlamazsınız'. İşte bu müjdeye nail olmak için binlerce şehidimiz oldu bu topraklarda. Bu yıl onların şehadetinin 107'nci yılında ruhları için okumuş olduğumuz hatmi şeriflerin dualarını hep birlikte yapacağız inşallah. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin Efendimiz (SAV) buyuruyor ki; 'İçimden öyle geçiyor ki Allah yolunda şehit olsam diriltilsem tekrar şehit olsam diriltilsem tekrar şehit olsam diriltilsem tekrar şehit olsam' dört kere bunu tekrarlıyor. İşte şehitliğin ne büyük bir mertebe olduğunu bu hadisi şerif o kadar güzel anlatıyor ki. İşte vatan aşkı şehitlerimizin bu vatanın her karış toprağını sıktığımızda onların adeta şehitliklerinin ortaya çıkacağı konusunu İstiklal Marşı'nda dile getiriyor. Bugün burada Kars’ta Kars ilimizde fethi camimizde şehitlerimizi yeniden anıyoruz.”





“GENÇLERİMİZİ RABBİNİ TANIYAN BİR ÖZELLİKLE YETİŞTİRMEK ZORUNDAYIZ”

Cuma namazı sonrası Fethiye Gençlik Merkezi'nin açılışını da yapan Erbaş, gençlere sahip çıkılmasını istedi.

Erbaş, şöyle konuştu:

“Gençlerimize sahip çıkmak hepimizin en ulvi en önemli görevlerinden birisi. Çünkü geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizi Rabbini tanıyan, peygamberlerini tanıyan, kitabını bilen, kendini bilen, büyüklerini sayan, küçüklerini seven değerlerine sahip çıkan bir özellikle yetiştirmek zorundayız. Bir millet gençleriyle ayaktadır. Tıpkı Peygamber Efendimiz (SAV) etrafındaki gençlerle nasıl davasını büyüttüyse, yürüttüyse bizler de milli ve manevi değerlerine sahip çıkan devletini vatanını seven, bayrağını seven, ezanına saygı gösteren, şehit dedelerine layık torunlar olan gençler yetiştirerek bunu sağlayacağız inşallah.





“İSTİKBALİMİZİ TEMİNAT ALTINA ALMAK ZORUNDAYIZ”

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak en önemli faaliyet alanlarımızdan birisidir gençlik çalışmaları. 2018 yılında Mevlid-i Nebi Haftası'nın konusunu 'Peygamber Efendimiz ve Gençlik' diye bunun için seçtik. Ülkemiz içinde ve dışında yüzlerce konferanslarla milyonlarca kitap dağıtarak, broşür dağıtarak gençliğin önemini anlatmaya gayret ettik. Çünkü gençler bizim istikbalimiz. İstikbalimizi teminat altına almak zorundayız.”