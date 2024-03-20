Ali Erbaş: Gençlerimizin huzur bulduğu yer camiler olmalı

İHA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, temaslarını İstanbul'da sürdürdü.

Ali Erbaş, Ümraniye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Hüdayi Camii ve 4-6 yaş Kur'an Kursu'nun açılış törenine katıldı.

"Gençlerimizin huzur bulduğu yer camiler olmalı"

Açılışta konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

Bizim çocuklarımız, gençlerimiz nerede huzur buluyorlar? Bir düşünelim, nerelerde daha fazla gençler var? Aslında Müslümanların çocuklarının, bizim gençlerimizin huzur bulduğu yerin camiler olması lazım. Bundan sonra bunun için mücadele edeceğiz. Çocuklarımız ve gençlerimiz için bu camiyi, Kur’an kursunu en verimli bir şekilde nasıl değerlendirebiliriz? Bunun derdini biz taşıyoruz.