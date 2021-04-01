Ali Erbaş: Hastalık bitsin, bir miktar Müslüman hacca gidebilsin

İslam aleminin salgın nedeniyle hac ibadetinden mahrum olduğunu belirten Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Hastalık ortadan kalksın, bir miktar Müslüman hacca gidebilsin" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nda düzenlenen 'Değişen ve Gelişen Şartlar Bağlamında Hac' konulu Uluslararası Hac Sempozyumu'nun açılışında konuştu.

Erbaş, hac ibadetinin İslam'ın en kapsamlı ibadeti olduğunu söyledi.

Haccın varoluşu, yaratılış gayesini, kulluk bilincini, insani değerleri ve güzel ahlakı öğrettiğini belirten Erbaş, "Dolayısıyla hac, müminin kendi hayatı, hayalleri ve hataları ile yüzleşerek kötülük adına ne varsa, aklından, kalbinden ve hayatından çıkarmasıdır. Muhasebe, azim ve kararlılık ekseninde kişinin kendi iç dünyasına doğru yaptığı derinlikli bir yolculuktur hac. Samimi bir tövbe ile alemlerin rabbine yönelerek dua ve yakarışlarla kendini affettirmesidir hac. Bu anlamda hac, yeniden doğuştur." dedi.

“BİR MİKTAR MÜSLÜMAN HACCA GİDEBİLSİN”

Erbaş, geçen yıl sadece Suudi Arabistan'da yaşayan çok az sayıda kişinin hac ibadetini yapabildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"İslam aleminde hem hac için hem umre için çok büyük bir özlem oluştu. Rabbimden niyazım, bu salgın hastalığın insanlığın üzerinden kalkması. Çünkü hac hakikaten müminler için birliğin, tevhidin, vahdetin sembolü. Cenabı hak en kısa zamanda bu beladan bütün insanlığı kurtarsın. Duaya devam edeceğiz. Tedbir, tevekkül ve dua Müslüman'ın ayrılmaz parçaları. Tedbirimizi alacağız, inşallah 2021 yılında bilemiyorum salgının süreci nasıl devam edecek, artacak mı, azalacak mı? 2021 yılında hacca gidebilecek miyiz, gidemeyecek miyiz, bilemiyoruz. Dua edelim inşallah imkanlar oluşsun, hastalık ortadan kalksın veya azalsın ve hiç olmazsa dünyanın her yerinden bir miktar Müslüman hacca gidebilsin. Bunun için hem tedbir hem duaya devam etmeliyiz."