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    Ali Erbaş hastaneye kaldırıldı

    Ali Erbaş hastaneye kaldırıldı

    Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan Ali Erbaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2021 - 18:40
    • Güncelleme : 10.03.2021 - 18:47
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    Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

    Ali Erbaş'ın bugün ise hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

    DURUMU İYİ

    Sağlık durumunun iyi olduğu açıklanan Erbaş'ın, hastaneye tedbir amacıyla kaldırıldığı belirtildi.

    Ali Erbaş hastaneye kaldırıldı #1

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