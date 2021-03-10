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Ali Erbaş hastaneye kaldırıldı
Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan Ali Erbaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 10.03.2021 - 18:40
- Güncelleme : 10.03.2021 - 18:47
Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.
Ali Erbaş'ın bugün ise hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
DURUMU İYİ
Sağlık durumunun iyi olduğu açıklanan Erbaş'ın, hastaneye tedbir amacıyla kaldırıldığı belirtildi.