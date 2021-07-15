Ali Erbaş: İmam isminin FETÖ'nün temsilcileri için kullanılması kabul edilemez

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medyadan yaptığı yazılı paylaşımda FETÖ temsilcilerine 'imam' isminin kullanılmaması konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının din istismarıyla mücadelede neler yaptığına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Açıklamanın ardından Erbaş, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) temsilcileri için "imam" isminin kullanılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

'İMAM' İSMİ FETÖ TEMSİLCİLERİ İÇİN KULLANILAMAZ

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İmam, Peygamber Efendimiz'in en önemli vasıflarından biridir ve O'nun dünyada yüz binlerce varisinin meslek unvanıdır. İmam isminin FETÖ'nün temsilcileri için kullanılması kabul edilemez. Tüm kardeşlerimi bu konuda dikkatli olmaya davet ediyorum."