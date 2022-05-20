Cuma hutbesinde aile yapısına dikkat çeken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “İslam, gayrimeşru ilişkilere, hayasızlığa, iffetsizliğe ve çirkinliğe sevk eden davranışlara ise asla izin vermez” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Amasya’daki tarihi Sultan II. Bayezid Camii'nde hutbe okudu ve cuma namazı kıldırdı.

Erbaş, dijital dünyanın baş döndürücü hızla geliştiği bu dönemde yeni mecranın pek çok imkânından yararlanıldığını ancak bir yandan da özendirdiği hayat tarzının haz, hırs, tüketim ve bireyselleşme üzerine kurgulandığına şahit olunduğunu vurguladı.

“Aile yapımız derinden etkileniyor”

“Maalesef bu durumdan aile yapımız da derinden etkileniyor” diyen Prof. Dr. Ali Erbaş, şöyle devam etti:

“Kimi zaman en yakın dostumuz telefon ekranları, internet mecraları oluyor. Rahmet, sekînet ve muhabbet vesilesi ailemizden ilgiyi, sevgiyi ve muhabbeti esirgiyoruz.”

Ali Erbaş: İslam, gayrimeşru ilişkilere izin vermez VİDEO







“İslam, gayrimeşru ilişkilere izin vermez”

İslam’ın meşru bir nikâh ile aile yuvası kurulmasını emrettiğini işaret eden Ali Erbaş, “Aile hayatımızı adalet, merhamet, sevgi, saygı, güven gibi değerler üzerine bina etmemizi öğütlemektedir. İslam, gayrimeşru ilişkilere, hayasızlığa, iffetsizliğe ve çirkinliğe sevk eden davranışlara ise asla izin vermez. Meşru bir nikâha dayanmayan hiçbir birlikteliği İslam kabul etmez.” şeklinde konuştu.

“Aile kurumunun yerine ikame edilecek hiçbir sosyal yapı yoktur”

Ailenin bir tercih değil fıtri bir ihtiyaç olduğuna değinen Erbaş, “Aile kurmak ve aile olmak Hz. Âdem’den bu yana peygamberlerin sünnetidir. Aile kurumunun yerine ikame edilecek hiçbir sosyal yapı yoktur. Algıların gerçeğe galip geldiği ve insanlığın fıtrata aykırı dönüşümlere zorlandığı günümüzde bize düşen, dijital dünyanın olumsuzlukları karşısında milli ve manevi değerlerimizi esas alan bir duruş sergilemektir. Yaşadığımız çağın gerçeklerinden kopmadan, dijital mecraların da esiri olmadan değerleriyle birlikte aile olmaktır.” ifadelerini kullandı.

Cuma, fotoğrafla bitti

İHA'nın haberine göre caminin ve şehrin tarihi hakkında Vali Mustafa Masatlı ve Müftü Durmuş Ayvaz’dan bilgiler alan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, namazın ardından vatandaşlarla fotoğraf çektirip sohbet etti.