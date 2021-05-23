İslamofobi tehlikesine dikkat çeken Erbaş, tüm Müslümanların bu durumun kirli yüzünü ifşa etmek için çalışması gerektiğini vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslamofobi konusunda önemli mesajlar verdi.

Erbaş, sosyal medya hesaplarından, salı günü başlayacak "1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu"na ilişkin video paylaştı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş videoda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) öncülüğünde Diyanet İşleri Başkanlığı, TRT, Erciyes Üniversitesi ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) iş birliğiyle Ankara'da düzenlenecek sempozyumun önemine dikkat çekti.

"İSLAM DÜŞMANLIĞIDIR"

İslamofobi'nin, İslam'ı ve Müslümanları korku ve tehdit unsuru gibi göstermeye çalışan karanlık bir proje olduğunu belirten Erbaş, "İslamofobi, bir insanlık suçudur, akıl tutulmasıdır. İçinde ırkçılık barındıran bir İslam düşmanlığıdır." ifadelerini kullandı.

Ali Erbaş: İslamofobi, ırkçılık barındıran bir İslam düşmanlığıdır ViDEO

"TÜM MÜSLÜMANLAR İSLAMOFOBİNİN KİRLİ YÜZÜNÜ İFŞA ETMELİ"

Erbaş, tüm Müslümanların İslamofobi endüstrisinin kirli yüzünü ifşa etmek ve İslam'ın rahmet ilkelerini insanlığın her bir ferdine ulaştırmak için çalışması gerektiğini vurgulayarak, 25-26 Mayıs'ta düzenlenecek Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nun hayırlara vesile olmasını diledi.