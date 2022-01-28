Ali Erbaş: İstiklal Marşı, milletimiz için yapılmış bir duadır

18 Mart Hatime Ana Ulu Cami'nin açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “İstiklal Marşı, baştan sona milletimiz için yapılmış bir duadır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, açılışlara katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Çanakkale'ye geldi, otelde basına kapalı olarak il müftüleriyle toplantı gerçekleştirdi.

Erbaş, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Kampüsü'nde yapımı tamamlanan 18 Mart Hatime Ana Ulu Camisi'nin açılış törenine katıldı. Ali Erbaş, burada okuduğu cuma hutbesinde, şu ifadeleri kullandı:

"Caminin sadece ibadetle değil mihrabından minberine, kürsüsünden her köşesine, kütüphanesine, kitaplığına kadar ilim merkezi olarak değerlendirilmesi için gayret edeceğiz. Cami dersleriyle gençlerimizi, doğru dini bilgi alanında yetiştirmeye gayret edeceğiz. Hocalarımız, ilmihal, tefsir, hadis, akaid dersleriyle talep eden öğrencilerimizi camimizde yetiştirmeye gayret edecek.”

“İSTİKLAL MARŞI, BAŞTAN SONA MİLLETİMİZ İÇİN YAPILMIŞ BİR DUADIR”

Hutbenin ardından Başkan Erbaş, cuma namazını kıldırdı ve 10 bin kişi kapasiteli caminin açılış törenine geçildi.

Camilerin, şehirlerin kalbi olduğunu belirten Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şunları söyledi:

"Gözlerimiz şehirlerimize girdiği zaman minare arar. Geçtiğimiz yaz bir Balkan seyahati gerçekleştirdim. 4 kadar ülkeyi gezdim. Gözlerimiz Balkanlar'da gezerken hep minare arıyor çünkü bizim gözlerimiz Anadolu'da minarelere alışmış. Rabbim milletimizi minarelerden mahrum bırakmasın. 'Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli' derken İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, bu mesajı veriyor. Bu duayı yapıyor. Bu bir duadır. İstiklal Marşı, baştan sona milletimiz için yapılmış bir duadır. O yüzden 'Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun incitme, yazıktır atanı. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı' derken Mehmet Akif Ersoy, gençliğimize, çocuklarımıza çok büyük bir mesaj, vasiyet bırakıyor.

Ali Erbaş: İstiklal Marşı, milletimiz için yapılmış bir duadır VİDEO











“MABETLERİMİZİN GÖĞSÜNE NAMAHREM ELİ DEĞMESİN”

Biz şehitlerimize layık torun olmak istiyorsak şehitlerimizin 'Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli' ifadesi var ya İstiklal Marşı'nda, işte mabetlerimizin göğsüne namahrem eli değmesin, diye bizim ecdadımız şehit oldu. İşte şehitler diyarı, şehitler şehri Çanakkale'den 250 bin ecdadımızın bizden böyle bir talebi var. Diyor ki 'Mabetlerimizin göğsüne namahrem eli değdirmeyin' bu vazife bizim, hepimizin, gençlerimizin neslimizin vazifesi.”