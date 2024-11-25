Ali Erbaş: Kadınlar soykırımlara, zulümlere maruz kalmaya devam ediyor

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Erbaş mesajında, Gazze’de soykırıma devam eden Siyonist işgalcilerin 7 Ekim 2023’ten bugüne on binlerce kadını katlettiğini belirtti.

FİLİSTİN'DEKİ KADINLARI UNUTMADI

Başkan Erbaş, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

“Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla ilan edilen bugün de ne yazık ki başta Filistin olmak üzere nice mazlum coğrafyalarda kadınlar soykırımlara, zulümlere maruz kalmaya devam ediyor. Gazze’de soykırımlarına devam eden Siyonist işgalciler, 7 Ekim 2023’ten bugüne on binlerce kadını katletti. Çelik teller ve zulüm duvarlarının ardında ölüm ve hayat arasında sıkışmış binlerce kadın ailelerinden, evlerinden ve tüm imkanlardan uzak bir şekilde yaşamaya çalışmaktadırlar.