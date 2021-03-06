Ali Erbaş kimdir? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sağlık durumu nasıl?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunarak korona testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bunun üzerine Ali Erbaş'ın hayatı ve sağlık durumu merak edildi.

Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, testini dün yaptırdığını belirterek genel durumunun iyi olduğunu ve dinlendiğini söyledi.

Erbaş paylaşımında, ''Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Dinleniyorum. Hafif atlatmak nasib olur İnşâellah; dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allah’tan acil şifalar dilerim.'' ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Ali Erbaş'ın hayatı ve biyografisi merak konusu oldu.

Peki, Ali Erbaş kimdir? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kaç yaşında, nereli? İşte, Ali Erbaş hakkında merak edilenler..

ALİ ERBAŞ KİMDİR?

1961 yılında Ordu’nun Kabadüz İlçesi Yeşilyurt Köyünde doğan Ali Erbaş, Yeşilyurt Köyü İlkokulu’nda okumuştur. 1980 yılında Sakarya İmam-Hatip Lisesi’nden, 1984 yılında da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olmuştur.

1982-1993 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Fatih Müftülüğüne bağlı çeşitli camilerde din görevlisi olarak vazife yapan Erbaş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 1987’de Tefsir Anabilim Dalında “Kur’an’daki Tekrarlar” isimli teziyle yüksek lisansını tamamlamıştır. 1993 yılında ise Dinler Tarihi Anabilim Dalında “İlahi Dinlerde Melek İnancı” isimli teziyle doktorasını tamamlamıştır.

1988-1990 yılları arasında İstanbul Haseki Eğitim Merkezinde Master ve Doktora öğrencileri için açılan ihtisas kursuna devam eden Erbaş, 1993 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atanmıştır.

1994 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında Paris’te Centre George Pompidou ve Sorbonne Üniversitesi kütüphanelerinde Dinler Tarihi ve Din Bilimleri alanında araştırmalar yapmıştır.

Daha sonra 1996-1997 öğretim yılının başından itibaren bir yıl boyunca Strasbourg Beşeri Bilimler Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak alanıyla ilgili araştırmalar yapmıştır.

1997-1998 öğretim yılı başında yurda dönmüş ve Kasım 1998’de Doçent, Ocak 2004’de Profesör olan Erbaş, 1993-2006 yılları arasında Dinler Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı ve yine aynı tarihler arasında Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanlığı yapmıştır.

1997-2002 yılları arasında 5 yıl Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 2006-2011 yılları arasında iki dönem aynı fakültenin Dekanlığını yürütmüştür.

2003-2011 yılları arasında Sakarya Üniversitesi’nde Senato Üyesi, 2006-2011 yılları arasında ise aynı üniversitede Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Erbaş, 2011 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atanmıştır.

Prof.Dr. Ali Erbaş 08 Haziran 2017 tarihinda Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne atanmış ve 17 Eylül 2017 tarihinde ise Diyanet İşleri Başkanlığı’na atanmıştır.

12 kitabı, çok sayıda makalesi ve yurt içinde ve yurt dışında sunduğu pek çok sempozyum bildirisi ve konferansı bulunmaktadır.

İyi derecede Arapça ve Fransızca bilen Prof. Dr. Ali Erbaş, evli ve 4 çocuk babasıdır.