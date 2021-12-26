Ali Erbaş: Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, makam aracının 11 yaşında olduğunu ve arıza yaptığını belirterek "Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz" dedi.

Bir YouTube kanalında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kullandığı makam aracı eleştirilmişti.

Erbaş, hakkında yapılan eleştiriye bir mesaj göndererek yanıt verdi.

Ali Erbaş, tepkiler nedeniyle halen eski başkan Mehmet Görmez'in makam aracını kullandığını belirtti.

"GEÇENLERDE BOZULDU YOLDA KALDIK"

11 yaşındaki arabaya bindiğini söyleyen Erbaş, "Geçenlerde bozuldu yolda kaldık, koruma arabasına geçmek zorunda kaldım. Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz." dedi.

"6 SENE ÖNCE YENİ BİR ARABA VERİLMİŞTİ, İADE EDİLDİ"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Araba konusunu da belirteyim. 6 sene önce Diyanet'e yeni bir araba verilmişti. Mehmet Görmez hoca Başkan iken. Hocayı çok rahatsız ettikleri için çok üzüldü ve cumhurbaşkanlığına geri gönderdi. Eski arabaya binmeye devam etti.

"KORUMA ARABASINA GEÇMEK ZORUNDA KALDIM"

O arabaya şu anda ben biniyorum. 11 yaşında. Geçenlerde bozuldu yolda kaldık, koruma arabasına geçmek zorunda kaldım. Korkumuza yeni araba alamıyoruz.”