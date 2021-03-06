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    Ali Erbaş koronavirüse yakalandı

    Ali Erbaş koronavirüse yakalandı

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.
    • AA
    • 06.03.2021 - 15:38
    • Güncelleme : 06.03.2021 - 15:46
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    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

    "DURUMUM İYİ, DİNLENİYORUM"

    Testini dün yaptırdığını belirten Erbaş, genel durumunun iyi olduğunu ve dinlendiğini söyledi.

    İyi dileklerini ileten herkese teşekkür eden Erbaş paylaşımında, "Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Dinleniyorum. Hafif atlatmak nasib olur İnşâellah; dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allah’tan acil şifalar dilerim." ifadelerine yer verdi.

    Ali Erbaş koronavirüse yakalandı #1

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