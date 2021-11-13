Ali Erbaş: Kudüs turlarına yeniden başlıyoruz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamada Kudüs turlarına başlanacağını söyledi ve "3 gece 4 gün olarak düzenlenecek ziyaretlerde, 2 ayrı konaklama türü olacak" ifadelerini kullandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ara verilen Kudüs turları, yeniden başlıyor.

Güzel haberi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından duyurdu.

Erbaş duyuruyu sosyal medya hesabından, 'Yürü kardeşim, ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin' notuyla yayınlandı.

KUDÜS TURLARI BAŞLIYOR

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü Umre ve Kudüs Ziyaretleri Daire Başkanlığımız öncülüğünde 2021-2022 yılları içerisinde Kudüs turlarına yeniden başlıyoruz inşallah." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, '3 gece 4 gün' olarak düzenlenecek ziyaretlerde, 2 ayrı konaklama türü olacak. Her 2 konaklama türünde de yolculara 3 öğün yemek verilecek. Turlara katılacak olanlar için dini rehberliğin yanı sıra ziyaret yerleri konusunda bilgili, deneyimli personel görevlendirilecek.

Ayrıca Kudüs ziyaretlerine katılacak olanlara yönelik eğitim seminerleri düzenlenecek. Tura katılacaklar ilgili makamlarca Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle alınmış tüm tedbir ve kurallara uymakla yükümlü olacak.