Ali Erbaş: Üniversitedeki gençlerimizi İslam ahlakıyla donatmalıyız Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, üniversitelerde 9 milyon gencin eğitim aldığını belirterek, "Gençlerimizi sadece kendi alanları ile baş başa bırakırsak, onları İslam ahlakı ile donatmazsak eksik kalır" dedi.

İHA

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ordu’nun Ünye ilçesinde yapımı tamamlanan Ünye İlçe Müftülüğü hizmet binası ile 15 diğer yatırımın toplu açılış programına katıldı.

Ünye İlçe Müftülüğü önünde düzenlenen programda konuşan Prof. Dr. Ali Erbaş, Kur’an-ı Kerim'deki ayetlerin bir çeşmeden akan yeni su gibi her okunduğunda yeni yeni manalar ilham ettiğini söyledi.

"4-6 yaş Kur’an kursları, çocukların Allah’ın rızasına uygun olarak yetiştirildiği mekanlardır"

4-6 yaş Kur’an kurslarına değinen Prof. Dr. Ali Erbaş, burada tüm müftülerin, Kur’an kursu öğreticilerin, müezzinlerin emeklerinin olduğuna değindi.

Erbaş yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Bu Kur’an kurslarımız 4-5-6 yaşındaki çocukların Allah’ın rızasına uygun olarak yetiştirilen mekanlardır. Biz burada çocuklarımıza önce sevgiyi öğretiyoruz. Sevgi olmaz ise hiçbir şey olmaz. Burada sevmeyi öğretiyoruz. Neyi sevecek? Allah’ını sevecek, Peygamber'ini sevecek, kitabını sevecek, annesini, babasını ve büyüklerini sevecek, vatanını, ezanını, bayrağını sevecek. Bu muhteşem mübarek değerler, bunları sevmek lazım. Bunları seven nesilleri yetiştirmek lazım.

"Üniversitelerimizde 9 milyon gencimiz eğitim alıyor"

Türkiye’nin her noktasında üniversitelerin olduğunu ve bu üniversitelerde eğitim alan 9 milyon öğrenci bulunduğuna değinen Erbaş şu ifadeleri kullandı:

Üniversitelerimizde 9 milyon gencimiz eğitim alıyor. Gençlerimizi sadece kendi alanları ile baş başa bırakırsak, onları İslam ahlakı ile donatmazsak, onları Efendimiz'i daha yakından tanıyan gençler olarak yetiştirmez isek eksik kalır. Kendi alanlarında çok iyi olabilirler ama bizim medeniyetimiz noktasında, bir eğitim ile onlara destek olmazsak eksik kalırlar. Bizim medeniyetimiz dünyayı ve ahireti birlikte dikkate almamızı isteyen bir medeniyettir. ‘Dünyası için ahiretini ihmal eden, ahireti içinde dünyasını ihmal eden zarardadır’ buyuran bir Peygamberin ümmetiyiz. Dünyayı da ihmal etmeyeceğiz, ahireti de ihmal etmeyeceğiz. Dünya ahiretin tarlasıdır. Peygamber Efendimiz de öyle buyuruyor.

"Tekrardan hayırlı ve uğurlu olsun"

Ünye’de vatandaşların hayırda yarıştığını, daha fazla Kur’an kursu açılması ve gençlik merkezileri açılması gerektiğini ifade eden Erbaş, yapılan yatırımları açmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek şöyle devam etti:

Temelinden tamamlanmasına kadar, arsasından duvarların örülmesine ve sınıflarının donatılmasına varıncaya kadar bir tuğla bile bile emeği olan kardeşlerimizden Allah razı olsun. Rabb'im onların yapmış oldukları bu katkıları, bu bağışları hesabın ve kitabın kurulduğu gün en güzel bir şekilde karşımıza çıkarsın inşallah. Tekrardan hayırlı ve uğurlu olsun.

Programda Ordu İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye İlçe Müftüsü Hüseyin Okuş da birer konuşma gerçekleştirerek, yapılan yatırımların hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından İlçe Müftülüğüm ve diğer hizmetlerin açılışı gerçekleştirildi.