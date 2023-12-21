Ali Erbaş: Kur'an kursları Diyanet İşleri Başkanlığımızın en önemli projelerinden birisidir Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 4-6 yaş Kur'an kurslarını çok değerli bulduklarını ve önemsediklerini belirterek "Şu an itibarıyla sadece bu yıl 210 bin kadar çocuğumuzu milletimiz bize emanet etti" dedi.

AA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Pendik Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yapımı tamamlanan "Nafize Havva Yıldırım 4-6 Yaş Kur'an Kursu"nun açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Burada konuşan Erbaş, Türkiye'de 4-6 yaş arası Kur'an kurslarının sayısının artmasının gelecekte camilerdeki cemaat sayısını da artıracağını söyledi."

"210 bin kadar çocuğumuzu milletimiz bize emanet etti"

Kur'an kurslarında verilen eğitimlerin önemine değinen Erbaş şunları söyledi:

Çocuklarımız, Kur'an kurslarında milli manevi değerlerimizi öğrettiğimiz ilim-irfan yuvalarında burada yetişecek. Bu açıdan biz 4-6 yaş Kur'an kurslarımızı çok değerli buluyoruz, çok önemsiyoruz. Devletimizin ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın en önemli projelerinden birisidir. Şu an itibarıyla sadece bu yıl 210 bin kadar çocuğumuzu milletimiz bize emanet etti.

Erbaş, eğitimin küçük yaşta alındığını, çocuklara verilen eğitimlerin arasında sadece dini eğitimler olmadığını, Kur'an kurslarında vatan ve millet sevgisini de aşıladıklarını ifade etti.

"Kurslarımızda önce Rabb'imizi öğretiyoruz"

Açılan Kur'an kursunun sınıflarıyla, oyun alanlarıyla, hocalarıyla, öğretmenleriyle örnek bir eğitim kurumu olduğunu belirten Erbaş şöyle konuştu:

4-6 yaş Kur'an kursunda neler öğretiyoruz? Bu kurslarımızda, önce Rabb'imizi öğretiyoruz. Yani çocuklarımız küçük yaşlarda Rablerini öğreniyorlar. Peygamberimizin en azından ismini, peygamberimizin çocuklara yönelik tavır ve davranışlarını, onun insanlığa kazandırdığı değerleri... Sevgi nedir? Saygı nedir? Allah peygamber sevgisi, vatan sevgisi, büyüklere saygı, küçüklere sevgi, merhamet, şefkat, bunlar insanoğlunun iyi bir kul olabilmesi için olmazsa olmaz değerlerdir. Bu değerleri biz küçük yaşlarda çocuklarımıza öğretmezsek büyüdükleri zaman öğrenmeleri çok zor olur.

İslam toplumunun örnek olmasını sağlamak için çaba gösterdiklerini belirten Erbaş sözlerini şöyle sürdürdü:

İyi yaşayalım, doğru yaşayalım. Yaşantımızla örnek olalım. Gençlerimizi, çocuklarımızı öyle güzel yetiştirelim ki onlar yaşantısıyla, yürüyüşüyle, oturmasıyla, kalkmasıyla, adabımuaşeret ile görgü kurallarına uymasıyla küçükten itibaren hep örnek olsunlar. İslam toplumu örnek bir toplum olsun. Bunu istiyoruz. Bunun için gayret ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bütün eğitim kurumlarımızla, Kur'an kurslarımızla, camilerimizdeki cami derslerimizde, aile irşat bürolarımızda, ülkemizin 450 noktasında açtığımız aile merkezleri var, aile eğitimleri yapıyoruz. Baba okulları, evlilik okulları açıyoruz. Niçin yapıyoruz bunları? İşte o huzurlu aileyi kurmaya katkı sağlamak için bunları yapıyoruz.

"Adeta etnik temizlik yaşanıyor"

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ise orta ve lise yıllarında yanında eğitim gördüğü babaannesinin adını taşıyan "Nafize Havva Yıldırım 4-6 Yaş Kur'an Kursu"nun açılmasının kendisini duygulandırdığını söyledi.

Dedesinin ve babaannesinin eğitim almasında büyük katkıları olduğuna değinen Yıldırım, "Bize düşen de elimizdeki imkan varsa bu imkanları kullanarak hem yaşayanlar için hem de dar-ı bekaya irtihal edenler için elimizden gelen gayreti göstermek." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in Kur'an kursu projesine başından itibaren önem verdiğini kaydeden Yıldırım, "Bugün memnuniyetle görüyoruz ki binlerce yavrumuz eğitiliyor, öğretiliyor, hayata hazırlanıyor. Bu konuda Pendik'in de İstanbul içinde liste başında olması da bizim için ayrı bir mutluluk." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Yıldırım bu zulmün kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Erbaş'ın ettiği duayla Kur'an kursunun açılışı gerçekleştirildi.

Törene Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ile davetliler katıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)