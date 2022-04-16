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    Ali Erbaş, Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırıları kınadı

    Her yıl özellikle Ramazan ayını fırsat bilen İsrail güçleri, yine Filistinli Müslümanları hedef alıyor. Mescid-i Aksa’da zulüm sürerken; Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, saldırılara tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2022 - 14:53
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    Ali Erbaş, Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırıları kınadı

    İsrail güçlerinin hedefinde yine Filistinli Müslümanlar var…

    Mescid-i Aksa’da ibadete bile tahammül edemeyen İsrail askerleri gece gündüz demeden saldırıyor.

    Yüzlerce kişinin yaralandığı saldırılara Diyanet İşleri Başkanı Erbaş da Twitter'daki hesabından tepki gösterdi.

    “Müminlerin ilk kıblesi Mescid-i Aksa…”

    İsrail’in, Filistin’in çeşitli şehirlerinde ve Mescid-i Aksa’da ibadet eden Müslümanlara yönelik yaptığı saldırıları kınayan Erbaş, hayatını kaybeden Filistinlilere Allah’tan rahmet, yaralananlara şifa diledi.

    Erbaş, şunları yazdı:

    “Filistin’in çeşitli şehirlerinde ve Müminlerin ilk kıblesi Mescid-i Aksa’da ibadet edenlere yönelik İsrail tarafından sürdürülen saldırıları şiddetle kınıyorum.

    Ali Erbaş, Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırıları kınadı #1

    “Her yıl özellikle Ramazan ayında saldırılar artıyor”

    Her yıl özellikle Ramazan ayında Müslümanlara yönelik saldırılarını artıran İsrail, kardeşlerimizin ibadet özgürlüğünü engellemekte, Müslümanların yaşadığı bölgelerde saldırılarını sürdürmekte ve şüphesiz tüm İslam âlemini ve insanlığın evrensel değerlerini hedef almaktadır.

    “Tahrik ve tehdit dolu politikaları kabul edilemez”

    İsrail’in Müminlerin ilk kıblesi Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırıları ve Müslümanların hayat alanlarını gasbetmeye yönelik takındığı tahrik ve tehdit dolu politikaları asla kabul edilemez.”


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