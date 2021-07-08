Diyanet hizmetlerini müftülüklerden yönettiklerini belirten Erbaş, müftülerle ilgili konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ordu’da Korgan İlçe Müftülüğü Hizmet Binası ve Merkez Yatılı Erkek Kur’an Kursu Açılış Töreni'ne katıldı.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, öğrencilik yıllarını Korgan'da geçirdiğini söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın faaliyetlerinden bahsederken, "Müftüler, Peygamber Efendimizin varisleridir" dedi.

Diyanet hizmetlerinin vatandaşa manevi açıdan faydalı olma gayreti içerisindeki insanların çalıştığı yer olduğunu belirten Erbaş, şöyle konuştu:

"MÜFTÜLÜKLERİMİZ MESCİD-İ NEBEVİ'NİN BİRER ŞUBESİDİR"

"Peygamberimiz, Mekke'den Yesrib'e hicret etti. Sonra oranın adı Medine-i Münevvere oldu. Yani nurlu şehir anlamına geliyor. Yesrib'i nurlu şehir yapan Peygamberimizin, ilk yaptığı iş orada bir mescid kurmaktı. Mescidi kurdu ve diyanet işlerini oradan yönetti. Bugün ülkemizdeki 81 il müftülüğümüz ve 922 ilçe müftülüğümüz bu açıdan Medine-i Münevvere'deki Mescid-i Nebevi'nin birer şubesidir.

Ali Erbaş: Müftüler, Peygamberimizin varisleridir VİDEO

"MÜFTÜLERİMİZ PEYGAMBER EFENDİMİZİN VARİSLERİDİR"

Çünkü bizler diyanet hizmetlerini, müftülüklerimizden yönetiyoruz. Nasıl ki müftülüklerimiz Mescid-i Nebevi'nin şubesiyse, müftülerimiz de Peygamber Efendimizin varisleridir. Peygamberimizin varisleri onun yolunda, en güzel hizmeti nasıl yaparım mücadelesi içindedir. Kur'an kurslarımızla, camilerimizle sizin hizmetinizdeyiz."