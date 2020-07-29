Ali Erbaş, Müslüman liderlere Ayasofya mektubu gönderdi

86 yıl sonra ilk Cuma namazı ile 24 Temmuz'da ibadete açılan Ayasofya Camii, dünya gündeminde büyük yankı uyandırdı.

Ayasofya Camii'nin ibadete açılması sebebiyle, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da, bu sevinci paylaşmak üzere Müslüman dini liderlere Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasıyla ilgili mektup gönderdi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, Erbaş'ın mektupta, Ayasofya Camii'nin yeniden dirilişlerinden birini yaşadığını yazdığı belirtildi.

Mektubunda, Ayasofya'nın dirilişinin, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne kavuşmasının habercisi olduğuna vurgu yapan Ali Erbaş, Ayasofya'nın mazlum ve mahzun müminler için bir ümit kaynağı olduğunu söyledi.

Erbaş, her Müslüman gibi kendisinin de bu değişiklikten duyduğu coşkun heyecanı ve mutluluğu paylaşmak istediğini kaydetti.

ALİ ERBAŞ'IN MEKTUBU

Müslümanların Ayasofya Camii'ne kavuşmasından dolayı yaşadığı sevince değinen Başkan Erbaş, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Hamdolsun bugün Ayasofya'nın fetreti sona ermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle artık Allah'a secde edilecek bir mekana dönüştürülmüştür.

İnşallah Ayasofya'nın dirilişi, Mescid-i Aksa'nın da özgürlüğe kavuşmasının habercisi olacaktır. Onun bu dirilişi, inşallah, mazlum ve mahzun müminler için geleceğe dair bir ümit kaynağı, adalet, merhamet ve ahlak temelinde yükselen medeniyetimizin yeniden yükselişinin de ilk işareti olacaktır."

MÜSLÜMAN LİDERLERİ AYASOFYA'YA DAVET ETTİ

Müslüman dini liderlerin yaklaşan Kurban Bayramı'nı da tebrik eden Erbaş, "Zatıalinizle birlikte en kısa zamanda Ayasofya'da saf tutmayı ümit ediyor, en kalbi selam ve saygılarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

AYASOFYA'NIN TARİHİ DEĞERİ

Ayasofya Camii'nin tarihi geçmişine değinen Erbaş, "Ayasofya, İstanbul'a ait en kadim yapı olmasının yanında, aynı zamanda bu coğrafyanın yaklaşık 15 asırlık tarihine de yakinen şahit olan bir şaheserdir." değerlendirmesinde bulundu.

Müslümanların 86 yıldır Ayasofya Camii'ne olan özlemlerine işaret eden Erbaş, Türkiye'deki her Müslümanın kalbinde bir Ayasofya sevdasının var olageldiğini ve bu sebeple de yıllarca, tekrar mabede dönüştürülmesi için yürüyüşler düzenlendiğini, piyesler tertip edilip şiirler yazıldığını vurguladı.