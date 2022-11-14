Ali Erbaş: Müslüman ülkelerin bizden beklentileri var

Erbaş, Diyanet kurumunun önemine dikkati çekti. "Dünyanın pek çok bölgesine hizmet götürüyoruz" mesajı veren Erbaş, "Bütün Müslüman ülke ve toplulukların bizden beklentileri var" dedi.

Antalya'da, Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Birimleri İstişare Toplantısı düzenlendi.

Toplantı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla başladı.

Üst düzey yöneticilerin katıldığı toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022 faaliyetleri değerlendirilecek ve 2023'e dair planlamalar yapılacak.

Taksim'deki terör saldırısında vefat edenlere Allah'tan rahmet diledi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erbaş, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Her yıl yapılan istişare toplantılarında, geçen bir yıldaki çalışmaları ve mevcut durumu değerlendirdiklerini, gelecek planlarını ele aldıklarını ifade eden Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın önemini vurguladı.

"Bütün Müslüman ülke ve toplulukların bizden beklentileri var"

Başkanlığın, konumu, potansiyeli ve hizmetleri açısından ülkenin en önemli kurumlarından birisi olduğunu kaydeden Erbaş, şunları ifade etti:

"Diyanet İşleri Başkanlığı, aynı zamanda dünyanın pek çok bölgesine hizmet götüren evrensel bir teşkilattır. Hepimiz daha açık ve net şekilde görüyoruz ki ülkemizin ve milletimizin yanında, bütün Müslüman ülke ve toplulukların da bizden beklentileri var. İşimiz vaktimizden daha çok ve hiçbir sorumluluğumuzu erteleme lüksümüz yok.

Erbaş: Vaktimizi hizmetlerimizin daha verimli olmasına harcamalıyız



Allah'a kulluk vazifemizi yerine getirme, milletimize ve insanlığa hizmet etme konusunda en önemli hususun ve en büyük imkanın samimiyet olduğunu düşünüyorum. Vaktimizi, enerjimizi, yapmamız gerekenlere ve hizmetlerimizin daha verimli hale gelmesine harcamak mecburiyetindeyiz.

Daha iyisini nasıl yapabiliriz, milletimize, devletimize, insanlığa daha iyi hizmeti nasıl yapabiliriz, gece gündüz bunun gayreti içerisinde olmak zorundayız."





"Daha iyi hizmet üretmenin yollarını arayacağız"

Erbaş, ihlasla samimiyetle aşkla ve heyecanla çalışılması gerektiğini vurgulayarak, ekip olarak hedefleri sahiplenmek, çalışmayı heyecana dönüştürmek, hizmette verimliliği artırmak gibi hususlarda kurum içi, birim içi, daire içi iletişimin önemli bir etkisi olduğunu kaydetti.

AA'nın haberine göre, idarecilerden, "Hizmetlerin daha iyisi ve güzeli nasıl olabilir?" sorusunu zihinlerinde daima canlı tutmalarını isteyen Erbaş, şöyle devam etti:

"Ülkemizin ve insanlığın ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğu bir süreçte daha çok çalışmaktan başka gündemimiz olamaz. Bunun için toplantı boyunca daha iyi hizmet üretmenin yollarını arayacağız. Büyük bir aile olarak içinden geçtiğimiz süreçleri gözeterek milletimizin iyiliği ve yürüttüğümüz hizmet adına kendimizi konuşacağız.

Bugün yükümüz daha ağır, sorumluluklarımız daha büyüktür. Yüce Mevla yar, yardımcımız olsun. Cenabıhak, hayırlı istişarelerle faydalı hizmetler yapmaya toplantımızı vesile kılsın."