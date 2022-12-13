Ali Erbaş: Müslümanca duruş sergileyen aileyi nasıl oluşturabiliriz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vaizlere öğütler verdi, “Ev ev, kapı kapı dolaşacaksınız” dedi. Erbaş, “Müslümanca bir duruş sergileyen aileyi nasıl oluşturabiliriz”in cevabını bulmalarını istedi.

Aile ve dini rehberlik bürolarında görev yapacak vaizlere, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca hizmet içi eğitim semineri verildi.

İstanbul Anadolu Dini İhtisas Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerin açılışına, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş katıldı.

Burada bir konuşma yapan Erbaş, ailenin direği olan kadınların sağlam olmasının önemine işaret etti.

“Ev ev, kapı kapı dolaşın” talimatı

Erbaş, “Sizin hedef kitleniz de öncelikli olarak kadınlarımız, kızlarımız, çocuklar. Onlarla ilgili nasıl çalışmalar yapmalıyız? Onların çocuklarını daha iyi yetiştirebilmeleri için, çocuklarına rol model olabilmeleri için neler yapmamız lazım. Sizler aile rehberlik bürolarında sadece bürolara birileri gelsin, problemini anlatsın çözüme kavuşturalım demeyeceksiniz. Gerektiğinde ev ev, kapı kapı dolaşıp insanımızın aile yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapacaksınız.” dedi.

“Nihai hedef, amel defterimizi doldurmak değil mi?”

Türk aile yapısının bugüne kadar çok güçlü geldiğini ancak bugün kötülerin ilk hedefinin aileyi yıkmak olduğunu, farklı farklı isimlerle aileyi hedef aldıklarını dile getiren Erbaş, vaizlik mesleğine, "daha fazla insanı nasıl kurtarabilirim" niyetiyle başlanması gerektiğini aktardı.

AA'da yer alan habere göre Ali Erbaş, "Rabbimiz Kur'an’da vadediyor. Bir insanı kurtarmak bütün insanlığı kurtarmış gibi sizlere sevap kazandıracak. Bütün yaptığımız işlerin nihai hedefi, kendi amel defterimizi doldurmak değil mi? Daha fazla ne kadar insan kurtarabilirsek, Rabbimizin rızasına uygun bir hayat yaşamaları için katkıda bulunabilirsek işte o zaman bizim amel defterimiz dolacak." değerlendirmesini yaptı.

“Müslümanca bir duruş sergileyen aileyi nasıl oluşturabiliriz”

Ailenin yapısına yönelik saldırılara karşı önlem alınması gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Müslümanca bir duruş sergileyen aileyi nasıl oluşturabiliriz, bu ailenin zedelenmesine çalışanlara nasıl engel olabiliriz, aileyi çürütmek isteyenlere karşı neler yapabiliriz? İşte geceniz gündüzünüz bu olacak." ifadelerini kullandı.

“Peygamber Efendimiz metodu veriyor”

Vaizlerin aynı zamanda muallim olduğunu ifade eden Erbaş, "Allah Resulü Efendimizin sözünü aklınızdan çıkarmayın; 'Ben muallim olarak gönderildim'. Sizler aynı zamanda muhatap kitlenizin öğretmenlerisiniz, o açıdan da muallimliğinizi en güzel şekilde yapmalısınız. Peygamber Efendimiz metodunu da veriyor; öğretiniz, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz." diye konuştu.