Ali Erbaş: Peygamber efendimizin kazandırdığı zenginlikleri hatırlatacağız Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Amerika'ya, 2 bin 500 kadar hocamızın bulunduğu her yerde Peygamber efendimizi anacağız. Onun insanlığa kazandırdığı zenginlikleri yeniden hatırlayıp, hatırlatacağız" dedi.

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DHA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in doğum günü nedeniyle düzenlenen 'Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası' tanıtım toplantısına katıldı.

"Peygamberimizi anmak kadar güzel şey olabilir mi?"

Erbaş, yarının Mevlit gecesi olduğuna işaret ederek, "Yıllardan beri olduğu gibi bu yıl da Mevlid-i Nebi haftasında ülkemizin her yerinde, şehirlerimizde, ilçelerimizde, beldelerimizde, köylerimizde, yurt dışında ulaşabildiğimiz yerlerde, Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Amerika'ya, 2 bin 500 kadar hocamızın bulunduğu her yerde, Peygamber efendimizi anacağız. Onun insanlığa kazandırdığı zenginlikleri yeniden hatırlayıp, hatırlatacağız. Peygamberimizi anmak kadar güzel şey olabilir mi? İllerimizde ilçelerimizde, kasabalarımızda, köylerimizde, yurt dışında Müslümanların veya gayrimüslimlerin olduğu yerlerde biz Kuranı Kerim'den aldığımız ilkelerle, bütün insanlara Peygamber efendimizi tekrar tekrar tanıtmaya çalışacağız." diye konuştu.

"Peygamber efendimiz, Kur'an-ı Kerim'i 23 sene içerisinde vahiy aldı, yaşayarak insanlara tanıttı"

Okullarda, Hz. Muhammed'in hayatını ön plana çıkaran siyer ve şiir yarışmaları ile çeşitli etkinliklerle Mevlid-i Nebi Haftası'nın değerlendirileceğini kaydeden Erbaş, "Gençlik koordinatörlerimiz, gençlerimize yardımcı oluyor, onlara sahip çıkıyor. Hoca hanımlar, Peygamber efendimizin aile hayatını örnek olarak milletimize tanıtmaya gayret ediyor. 30 bin civarında Kur'an kursu hoca hanım kardeşimiz var. Onlar sadece Kuranı Kerim öğretmiyorlar. Aynı zamanda örnek bir Müslüman aile nasıl olur, Peygamber efendimizin aile hayatını örnek olarak insanlığa nasıl anlatabiliriz bunun gayreti içerisindeler. Peygamber efendimiz, Kur'an-ı Kerim'i 23 sene içerisinde vahiy aldı, yaşayarak insanlara tanıttı. Yaşayan Kuran, Peygamber efendimiz. Peygamber efendimiz Kur'an ile bütünleşmiş, onun hayatı adeta Kuranı Kerim'i tanıtan hale gelmiş. Biz de Kur'an kurslarımızda bunu söylüyoruz gençlerimize, kadınlarımıza. Bu vesileyle inşallah Mevlid-i Nebi Haftası'nda bu çalışmalarımızı daha da hızlandıracağız." ifadelerini kullandı.

Erbaş, 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası Proje Yarışması'nda ödül alan din görevlilerine ödüllerini takdim etti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)