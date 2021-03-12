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    Ali Erbaş, sağlık durumu hakkında bilgi verdi

    Ali Erbaş, sağlık durumu hakkında bilgi verdi

    Koronavirüse yakalanan Ali Erbaş, hastalığının hafif geçtiğini belirterek "Yakın zamanda görevimin başındayım" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 12.03.2021 - 17:59
    • Güncelleme : 12.03.2021 - 18:02
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    Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan haber var...

    Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Ali Erbaş, sağlık durumu hakkında kamuoyuna açıklamalarda bulundu.

    Tedavisinin devam ettiğini belirten Erbaş, hafif semptomlarla hastalığının sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı;

    "GÖZLEM ALTINA ALINDIM"

    "5 Mart tarihinde korona testimin pozitif çıkmasının ardından evimde dinleniyor iken kontrol için gittiğim Ankara Şehir Hastanesi'nde doktorlarımızın isteği ile gözlem altına alındım. Çok hafif semptomlarla hastalığın seyri devam ediyor.

    "ÇOK YAKINDA GÖREVİME DÖNECEĞİM"

    Elhamdülillah her geçen gün daha iyiye gidiyor durumum. Çok yakın zamanda tekrar görevimin başına döneceğim inşallah."

    Ali Erbaş, sağlık durumu hakkında bilgi verdi #1

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