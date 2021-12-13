Ali Erbaş: Şiddet dünya çapında yayıldı

Eskişehir’de Yunus Emre'nin kabrini ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Şiddetin dünya çapında çok yayıldığı asrımızda O'nun bu merhamet çağrısına ne kadar da ihtiyacımız var” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Vefatının 700. Yılında 700 Hatim ile Yunus Emre'yi Anma Programı” dolayısıyla Eskişehir’in Mihalıççık ilçesine gitti.

Burada öğle namazını cemaat eşliğinde kılan ve Yunus Emre'nin kabirlerini ziyaret edip dua eden Erbaş, daha sonra düzenlenen programa katıldı.

Burada bir konuşma yapan Erbaş, Yunus Emre’nin Eskişehir için önemine değindi.

“YUNUS EMRE, ESKİŞEHİR İÇİN RAHMET KAPISIDIR”

Prof. Dr. Ali Erbaş, “Yunus Emre Hazretleri’nin ilk kabre konulduğu yerden taşınırken nasıl bir rahmet yağmış, şimdi aynısını yaşayacağız öyle gözüküyor. Bu da bize gösteriyor ki, Eskişehir ilimizin, bu güzel beldemizin rahmet kapılarından birisi de Yunus Emre, hatta birincisi. Eskişehir için büyük bir rahmet kapısıdır. Allah bu toprakları rahmetinden mahrum bırakmasın inşallah. Yunus Emre Hazretleri, gönüllerimizin doktorluğunu sadece yaşadığı dönem de değil, bugünde yapmaktadır, gelecekte de o gönül doktorluğunu yapmaya devam edecektir.” dedi.

“ŞİDDET DÜNYA ÇAPINDA ÇOK YAYILDI”

“Şiddetin dünya çapında çok yayıldığı asrımızda O'nun bu merhamet çağrısına ne kadar da ihtiyacımız var.” diyen Erbaş, şöyle devam etti:

“700’üncü vefat yıl dönümünde Yunus Emre’mizi, Anadolu’yu irfan yuvası haline getiren Büyük Yunus Emre’mizi hayırla, rahmetle yâd ediyorum, hepinizi tekrar en kalbi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum.”





YUNUS AŞI DAĞITTI

Konuşmaların ardından görevli imamlar ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, okunan hatimler için dua etti.

Duaya, alanda bulunan çok sayıda vatandaş ‘âmin’ dedi.

Edilen duaların ardından Prof. Dr. Ali Erbaş, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ve İl Müftüsü Bekir Gerek, vatandaşlara Yunus Aşı dağıttı.