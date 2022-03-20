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    Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı ile görüştü

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er Rabia ile pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamayan hac ve umre konusunda fikir alışverişinde bulundu.
    • DHA
    • 20.03.2022 - 15:43
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    Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı ile görüştü

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'nın davetiyle Cidde'ye gitti.

    Erbaş, burada Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er Rabia ile görüştü.

    Konuya ilişkin açıklama, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapıldı.

    2 YILDIR YAPILAMAYAN HAC VE UMRE KONUSU ELE ALINDI

    Yapılan açıklamada Erbaş ve Rabia'nın görüşmede, pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamayan hac ve umre konusunda fikir alışverişinde bulundukları belirtildi.

    Görüşmede Türkiye Cidde Başkonsolosu Mete Zaimoğlu, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan da hazır bulundu.

    Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı ile görüştü #1

    Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı ile görüştü #2

    Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı ile görüştü #3

    Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı ile görüştü #4


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