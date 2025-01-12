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AA

Kutsal topraklara gitmek için süreç başladı.

Hac ibadeti için kutsal topraklara gitmek isteyen adaylar için süreç geçtiğimiz aylarda süreç başladı.

ERBAŞ, CİDDE'YE GİTTİ

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ali Erbaş, beraberindeki heyet ile 2025 hac organizasyonuna ilişkin temaslarda bulunmak üzere Cidde'ye gitti.

Burada Bakan Rabia ile bir araya gelen Erbaş, yaptıkları görüşmede Türk hacı adaylarına sunulan hizmetler ile 2025 hac dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HAC VİZESİ OLMAYANLAR MEKKE'YE ALINMAYACAK

Bakan Rabia görüşmede, hac ibadetinin kolaylıkla yerine getirilebilmesi için bu yıl ek tedbirler aldıklarını belirterek, hac mekanlarının kısıtlı bir alanı kapsaması nedeniyle bir planlama dahilinde hac organizasyonunu gerçekleştirdiklerini dolayısıyla bu yıl hac vizesi bulunmayanların, farklı vize türleriyle Mekke'ye gelerek hac yapmalarına izin vermeyeceklerini vurguladı.

PROTOKOL İMZALANDI

Erbaş ve Rabia, değerlendirme ve görüşmelerin ardından 2025 yılı hac protokolünü imzaladı.

84 BİN 942 TÜRK HACI OLACAK

Ali Erbaş, protokolün hayırlı olmasını dileyerek 2024'te hac kontenjanının 84 bin 942 olarak belirlendiğini kaydetti.

İDDİALAR YALANLANMIŞTI

Geçtiğimiz yıl hac protokolüyle ilgili pek çok iddia ortaya atılmıştı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa finalinin ertelenmesinin ardından Suudi Arabistan'ın Türkleri hacca kabul etmeyeceği iddia edilmişti.

Yetkili isimlerden yapılan açıklama sonrası Cidde'ye giden Erbaş, mevkidaşıyla hac protokolünü imzalamıştı.