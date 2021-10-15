Ali Erbaş, Taliban heyetini ağırladı

Ankara'ya gelen Taliban heyeti, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile makamında bir araya geldi.

Afganistan’dan temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gelen Taliban heyetinin ziyaretleri sürüyor.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, Ankara’da temaslarını sürdüren Afganistan Geçici Hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Mawlawi Amir Khan Mutaqi başkanlığındaki heyeti makamında ağırladı.

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Mutaqi görüşmede, Türkiye ve Afganistan’ın tarihe dayalı ilişkilerinde yeni ve olumlu bir sayfa açacaklarını kaydetti.













