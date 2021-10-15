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    Ali Erbaş, Taliban heyetini ağırladı

    Ankara'ya gelen Taliban heyeti, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile makamında bir araya geldi.
    • İHA
    • 15.10.2021 - 15:14
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    Ali Erbaş, Taliban heyetini ağırladı

    Afganistan’dan temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gelen Taliban heyetinin ziyaretleri sürüyor.

    Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, Ankara’da temaslarını sürdüren Afganistan Geçici Hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Mawlawi Amir Khan Mutaqi başkanlığındaki heyeti makamında ağırladı.

    "YENİ VE TEMİZ BİR SAYFA"

    Mutaqi görüşmede, Türkiye ve Afganistan’ın tarihe dayalı ilişkilerinde yeni ve olumlu bir sayfa açacaklarını kaydetti.

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    Ali Erbaş, Taliban heyetini ağırladı #3

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