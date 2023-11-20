Ali Erbaş: Terörist İsrail, Gazze’de çocukların canına kıymaya devam ediyor

DHA

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Erbaş mesajında, İsrail'in terör faaliyetini sürdürdüğünü belirtti.

Erbaş ayrıca İsrail'in çocukları öldürmeye devam ettiği de aktardı.

"Filistinli bebekler gün yüzü görmeden ölümle tanışıyor"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü. Filistinli bebekler gün yüzü görmeden ölümle tanışıyor. Terörist İsrail, Gazze’de çocukların canına kıymaya devam ediyor. Onların hayallerini, okullarını, evlerini ve tedavi gördükleri hastanelerini bombalıyor, açlık ve susuzluğa maruz bırakıyor. Çocukların gerçek manada haklarına kavuştuğu, doyasıya mutlu olduğu bir dünyayı inşa edebilmek ve yaşamak duasıyla."