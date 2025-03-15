AA

15 Mart'ta Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü kapsamında dikkat çeken mesajlar veriliyor..

Bu kapsamda İslamofobi ile mücadelenin önemine ilişkin bir mesaj da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan geldi.

Erbaş, sosyal medya hesabından "Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü" dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"'İSLAMOFOBİ' KAVRAMI, ESASINDA İSLAM DÜŞMANLIĞININ BİR BAHANESİ VE AKIL TUTULMASIDIR"

Başta Filistin ve Gazze olmak üzere dünyanın gözü önünde Müslümanlara yönelik işledikleri soykırım ve katliamların üzerini örtmek için ortaya atılan 'İslamofobi' kavramı, esasında İslam düşmanlığının bir bahanesi ve bir akıl tutulmasıdır.

"BU KİRLİ ZİHİNLERE KARŞI KARARLI MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"