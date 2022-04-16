Ali Erbaş: Umre turlarımız başlıyor

Koronavirüs nedeniyle 2 yıldır yapılamayan umre turları, Ramazan Bayramı'nın ardından yeniden başlıyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan umre turlarımıza Ramazan Bayramı'nın hemen ardından Şevval umresi ile yeniden başlayacağız İnşallah. 19 Nisan’da düzenlenecek olan Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunun ardından detayları vatandaşlarımızla paylaşmış olacağız."

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