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    Ali Erbaş: Umre turlarımız başlıyor

    Koronavirüs nedeniyle 2 yıldır yapılamayan umre turları, Ramazan Bayramı'nın ardından yeniden başlıyor.
    • 16.04.2022 - 15:08
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    Ali Erbaş: Umre turlarımız başlıyor

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan umre turlarımıza Ramazan Bayramı'nın hemen ardından Şevval umresi ile yeniden başlayacağız İnşallah. 19 Nisan’da düzenlenecek olan Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunun ardından detayları vatandaşlarımızla paylaşmış olacağız."

    AYRINTILAR GELECEK...


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