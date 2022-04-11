Ali Erbaş: Umreye gitmek isteyenler hazırlıklarını yapsın

Hac ve umre ibadeti ile ilgili son gelişmeler hakkında bilgi veren Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Ramazan’dan sonra umreye gitmek isteyenler gerekli hazırlıklarını yapsınlar” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ülke TV’de katıldığı “Erkan Aydın ile Bursa’dan İftara” programında, Ramazan ayına, bu ayda yapılacak ibadetlere, “Ramazan ve Doğruluk” temasına, hac ve umreye ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Bu yılki konumuz doğruluk”

Her yıl Ramazan ayı için bir tema belirlediklerini ifade eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “O konuyu bütün camilerimizde, cami dışında çeşitli seminerlerle, konferanslarla, yayınlarımızla anlatmaya çalışıyoruz. Bu yılki konumuz doğruluk. İslam’ın özü Müslüman'ın en önemli hasletlerden birisi, belki de birincisi doğruluktur. İslam’ın özü diyebileceğimiz bu konuyu milletimizle paylaşacağız ve paylaşıyoruz.” dedi.

“Sanal alemde de olsa kötülük, kötülüktür”

Kur’an-ı Kerim’de Zilzal Suresi’nde “Kim zerre iyilik yaparsa karşılığını görür, kim de zerre kötülük yaparsa onun cezasını görür.” buyurulduğunu belirten Başkan Erbaş, şöyle devam etti:

“Cenab-ı Hak bu konuda bizi uyarıyor. Fiziki âlemde yapsanız da o kötülük kötülüktür, sanal alemde de yapsanız o kötülük kötülüktür. Sanal alemde o kötülük ya da iyilik o kadar hızlı yayılıyor ki eğer sanal alemi iyilikle kullanırsak sevabınız katlanır, eğer sanal alemi kötülük yolunda kullanırsak günahımız katlanır.

O kötülükten bir kişi değil bin kişi zarar görürse o bin kişinin görmüş olduğu zarardan dolayı buna sebep olan kişi onun günahını yüklenmiş olur. Bunun için Peygamber Efendimiz (s.a.s.) bizleri uyarıyor buyuruyor ki; 'Doğruluktan ayrılmayınız.' Çünkü doğruluk iyiliğe götürür, iyilik de cennete götürür. Kim ki doğru söylerse ve doğru söylemeye devam ederse artık hayat tarzı onun doğruluk olursa o Allah indinde doğrulardan yazılır.”





“Ramazan'da kazandığımız alışkınlıkları 11 aya yayalım”

Başkan Erbaş, “Ramazan ayı rahmet ayıdır, merhamet ayıdır, mağfiret ayıdır, cehennem azabından kurtuluş ayıdır. Ramazan ayında öğrendiklerimizi diğer 11 ayda kullanalım. Ramazan ayının bitiminden itibaren Ramazan'da kazanmış olduğumuz o alışkanlıkları, o güzellikleri, o iyilikleri diğer 11 aya da yayalım. Ramazan ayı bütün 11 ayı besleyen adeta bir eğitim ayı olarak değerlendiriyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

“Kurası çekilmiş hacı adaylarımız sırasıyla hacca gidecekler”

İHA'nın haberine göre hac ve umre ibadeti ile ilgili son gelişmeler hakkında da bilgi veren Başkan Erbaş, şöyle konuştu:

“Suudi Arabistan’da hac ile ilgili güzel görüşmelerimiz oldu. Dün itibariyle Suudi Arabistan devleti Hac Bakanlığı, 2022 yılında yurt dışından ve yurt içinden bir milyon kadar hacı adayını kabul edeceğini ilan etti. Bu güzel bir müjde, bir başlangıç. Detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak. Yani ülkelere salgın öncesi yıllarda nüfusuna göre binde 1 kontenjan uygulanıyordu. Bizim nüfusumuza göre 84 bin hacının biz kurasını çekmiştik. 2020 yılı haccı için onlar bekliyorlar.





Şu anda kurası çekilmiş hacılarımız sırasıyla bu haktan istifade edecekler inşallah. Bu gece sahurda da Suudi Arabistan Hac Bakanı bir mesaj göndererek Türkiye’deki salgınla ilgili rakamların iyice düşmesi nedeniyle Türkiye’den artık umreci kabul edecekler. Bu yol da açıldı. Ramazan’dan sonra inşallah umreye gitmek isteyen vatandaşlarımız gerekli hazırlıklarını yapsınlar. Önümüzdeki haftadan itibaren biz de bakanlıklar arası Hac Umre Kurulumuzda gerekli çalışmalara başlayacağız.”