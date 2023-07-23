Ali Erbaş: Yarın sabah namazında Ayasofya’da buluşuyoruz Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya Camii’nin yeniden ibadete açılışının yıl dönümünde, yarın sabah namazında Ayasofya’da olacaklarını duyurdu.

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Müslüman aleminin 86 yıllık hasreti sona erdi...

Ayasofya Camii, 24 Temmuz 2020 tarihinde 86 yıl aradan sonra tekrar ibadethaneye çevrildi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nin yeniden ibadete açılışının yıl dönümü olan 24 Temmuz’da sabah namazında Ayasofya’da olacaklarını duyurdu.

Necip Fazıl'ın dizelerine yer verdi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Necip Fazıl Kısakürek’in Ayasofya şiirinden dizelere yer verdi.

Erbaş, "Ayasofya'yı artık önüne geçilmez bir sel, bu sel açacak. Bekleyin gençler! Biraz daha rahmet yağsın. Her yağmurun arkasında bir sel vardır." dedi.

"Sabah namazında Ayasofya’da buluşuyoruz"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: