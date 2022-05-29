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    Ali Erbaş, yeni millet bahçesinde Fetih Duası yaptı

    Fethin yıl dönümünde binlerce kişinin akın ettiği yeni millet bahçesinde Ali Erbaş tarafından Fetih Duası edildi.
    • 29.05.2022 - 17:53
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    Ali Erbaş, yeni millet bahçesinde Fetih Duası yaptı

    İstanbul'un fethinin 569'uncu yıl dönümünde binlerce kişi İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'na geldi.

    İlk fidanın dikilmesiyle millet bahçesi olmasına ilk adımın atıldığı alanda fetih, büyük bir coşkuyla kutlandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk fidana can suyu vermesinin ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleşti.

    Ali Erbaş, Fetih Duası yaptı

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da, Kur'an tilavetinin ardından Fetih Duası yaptı. On binlerce kişinin 'Amin' dediği dua, katılımcılar tarafından dinlendi.

    Ali Erbaş, yeni millet bahçesinde Fetih Duası yaptı #1

    Binlerce kişi aynı anda 'Amin' dedi

    Ali Erbaş'ın duasında şu cümlelere yer verildi:

    "Ey bizleri yaratan, yaşatan ve sayısız nimetlerle donatan Rabbimiz, sana sonsuz hamdediyoruz. Hamdimizi, şükrümüzü kabul eyle Allah'ım.

    Fethin yıl dönümünde güzel İstanbul'umuzun zerafet ve letafeti milletimizin sıhhat ve selameti için yeni bir imkan oluşturma gayesiyle buradayız.

    Cennet vatanımızın bu güzel şehrinde yeni bir cennet köşesi inşaa etmek için ilk adımı atıyoruz. Senin adını anarak fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Bütün iyiliklerimizi makbul ve muteber eyle Allah'ım.

    Herkes için bir huzur bahçesi olacak bu mekanı nesillerimiz için hayırlı ve mübarek eyle Ya Rabbi... Rahmetini bizlerden esirgeme Allah'ım."

    Ali Erbaş, yeni millet bahçesinde Fetih Duası yaptı #2


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