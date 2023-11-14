Ali Erbaş: Zalimlerin destekçilerine destek olmak da haramdır İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmü devam ederken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, zalimlerin ve zalimlere destek çıkanlara destek olmanın haram olduğu vurgusunda bulundu.

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ensonhaber.com

Aymaz İsrail devleti, ABD ve Batı ülkelerinin desteğini de alarak Filistinlilere yönelik yine katliama başladı.

7 Ekim'de başlayan abluka altındaki Gazze bombardımanı 38 gündür devam ediyor.

Bu hastane-cami-kilise ayırt etmeyen bombardımanda şimdiye kadar binlerce Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'de tam bir insanlık dramı yaşanırken İsrail'in bu katliamı vicdanı olan herkesin kanını donduruyor.

Küresel markalardan İsrail zulmüne destek

Saldırılar devam ederken İsrail'e birçok ülkeden ve küresel markadan destek geldi.

Türkiye ise bu desteklere karşılık Filistinli kardeşlerinin yanında yer aldı.

Diplomatik alanda tepkilerini artıran Türkiye, aynı zamanda İsrail'i destekleyen markalara boykotlarını sürdürüyor.

İsrail'in ürünleri boykot ediliyor

Filistin halkının her zaman yanında olan Türk halkı, İsrail'i destekleyen markaların ürünlerini almamaya çalışıyor.

Yapılan bu boykotlarla ilgili ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan dikkat çeken açıklama geldi.

"Zulmün hesabını dünyada ve ahirette mutlaka verecekler"

Antalya'da 43. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'nda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, zalimlerin yaptığı zulmün hesabını hem dünyada hem de ahirette mutlaka vereceğini dile getirdi.

"Zalimlerin destekçilerine destek olmak da haramdır"

Ali Erbaş burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Zulüm ve haksızlığa duyarsız kalmak, zalimlere ve hainlere ses çıkarmamak doğrudan ya da dolaylı şekilde zalimlere, işgalcilere, teröristlere, katillere destek olmak, onların destekçilerine destek olmak da haramdır. Bu gerçek asla göz ardı edilemez. Bizlere düşen her türlü zulüm, haksızlık ve kötülük karşısında kararlı bir şekilde durabilmektir.

"Mazlumun yanında yer almak her mümin için farzdır"