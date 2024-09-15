Ali Erbaş'ın Kelime-i Şehadet'i eksik getirmesi ateistlerin ilgisini çekti Kur'an kurusu açılışında Kelime-i Şehadet'i kısaltan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın o anları, ateist sayfalarında paylaşıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kamuoyunun gündemine oturdu...

Geçtiğimiz günlerde Yalova'da yapımı tamamlanan Hz. Ali Camii ile Vasfiye Turna Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nun açılışlarını gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, konuşmasının bir bölümünde Kelime-i Şehadet getirdi.

KISALTTI

Ancak Erbaş'ın Kelime-i Şahadet'i “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden resûlüh” şeklinde kısaltması dikkat çekti.

İLGİLİ HABER Ali Erbaş Arapça soruyu anlamadı Türkçe tercüme istedi

ATEİST SAYFLARI PAYLAŞTI

Tam telaffuzu “Eşhedü en lâ ilâhe illâllâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Resûlüh” olan Kelime-i Şahadet ise en çok ateist sayfalarının ilgisini çekti.

Sosyal medyada birçok ateist sayfası Ali Erbaş'ın o anlarını Kelime-i Şahadet'i yazarak paylaştı.