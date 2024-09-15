Haber Merkezi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kamuoyunun gündemine oturdu...
Geçtiğimiz günlerde Yalova'da yapımı tamamlanan Hz. Ali Camii ile Vasfiye Turna Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nun açılışlarını gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, konuşmasının bir bölümünde Kelime-i Şehadet getirdi.
KISALTTI
Ancak Erbaş'ın Kelime-i Şahadet'i “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden resûlüh” şeklinde kısaltması dikkat çekti.
ATEİST SAYFLARI PAYLAŞTI
Tam telaffuzu “Eşhedü en lâ ilâhe illâllâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Resûlüh” olan Kelime-i Şahadet ise en çok ateist sayfalarının ilgisini çekti.
Sosyal medyada birçok ateist sayfası Ali Erbaş'ın o anlarını Kelime-i Şahadet'i yazarak paylaştı.
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