Ali Erbaş'tan afetlerle mücadelede birlik çağrısı

Bozkurt'ta cuma namazı kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, afetler karşısında birlik ve beraberliğin canlı tutulmasının önemini vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki Yeni Camii'nde hutbe irad etti.

Erbaş, hutbenin ardından cuma namazı kıldırdı. "Gün, birlikte yaralarımızı sarma günüdür" konulu cuma hutbesinde Erbaş, afetlerin tabiatı altüst ettiği gibi hayatı da pek çok zorluk ve sıkıntılarla etkilediğini belirtti.

"ZORLUKLARLA MÜCADELE EDEBİLECEK İNANCA SAHİBİZ"

Ülke genelindeki orman yangınlarının kontrol altına alındığına, ancak bugün de Kastamonu, Sinop ve Bartın'da sel felaketiyle karşı karşıya kalındığına işaret eden Erbaş, şunları kaydetti:

"Geçmişte olduğu gibi bugün de biz müminler, umutsuzluğa kapılmadan zorluklarla mücadele edebilecek inanca ve dirence sahibiz. Devletimizin kararlılığı, milletimizin azmi ve Rabb'imizin yardımıyla tüm zorlukların üstesinden geleceğiz inşallah. Afetlere maruz kalan tüm bölgelerimizi, devlet millet dayanışması içinde, el birliğiyle yeniden imar, insanımızı yeniden ihya edecek güçteyiz. Zorlukları kolaylığa, üzüntüleri sevince, hastalıkları sağlığa ulaştıracağız Allah'ın izniyle."





"ÜZERİMİZE DÜŞEN SORUMLULUKLARIN İDRAKİNDE OLALIM"

Erbaş, müminlere yardım etmenin milletin üzerindeki bir gereklilik olduğunu aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Takdir Allah'ındır. Bizlere düşen her türlü tedbiri aldıktan sonra Cenabıhakk'ın takdirine rıza göstermektir. Maddi ve manevi sebeplerin tamamına başvurduktan sonra Rabb'imize tevekkül etmektir. O halde geliniz, güvenli bir hayat için üzerimize düşen sorumlulukların idrakinde olalım.

"BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ CANLI TUTALIM"

Afetler karşısında sabrımızı ve inancımızı daha da güçlü kılalım. Her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğimizi canlı tutalım. Sevinçte ve kederde, bollukta ve darlıkta birbirimize destek olalım. Unutmayalım ki, el ele, gönül gönüle verdiğimiz müddetçe üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk, aşamayacağımız hiçbir engel yoktur."

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, afetlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.