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    Ali Erbaş'tan Avrupa'da 'örnek Müslüman' vurgusu

    Ali Erbaş'tan Avrupa'da 'örnek Müslüman' vurgusu

    Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hollanda'da katıldığı cami açılışında Müslümanların kendisini en güzel şekilde tanıtması gerektiğini, aksi halde vebalinin taşınamayacağını söyledi.
    • 26.04.2022 - 09:14
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 09:57
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    Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, Ramazan ayı kapsamında yurt dışındaki Müslüman Türk toplulukları ile programları deva ediyor.

    Erbaş bu kapsamda, Hollanda'nın Lahey kentinde inşası tamamlanan Hollanda Diyanet Vakfı (HDV) Ahi Evran Camisi'nin resmi açılış törenine katıldı.

    Erbaş, HDV Ahi Evran Camisi'nin açılış törenindeki konuşmasında, Ramazan gününde en hayırlı merasimlerden birinin yapıldığını belirterek, "Camiler şehirlerin kalbi, camiler Cenabıhakk'ın beytullahının ve Peygamber Efendimizin Medine'deki Mescid-i Nebevi'sinin şubeleridir." ifadesini kullandı.

    Camilerin namaz kılınmasının yanında eğitim de yapılacak mekanlar olduğunu anlatan Erbaş, açılışını gerçekleştirdikleri caminin uzun yıllar hizmet vermesini ve kıyamete kadar minarelerinden ezan sesinin dinmemesini diledi.
    Daha sonra kurdele kesilerek caminin resmi açılışı gerçekleştirildi.

    Ali Erbaş tan Avrupa da örnek Müslüman vurgusu #1

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hollanda’da cami açılışı yaptı ViDEO

    Erbaş, iftarda gurbetçilerle bir araya geldi

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, daha sonra Hollanda Diyanet Vakfı tarafından organize edilen iftar programında HDV şube başkanları ve gurbetçi vatandaşlarla bir araya geldi.

    HDV Ahi Evran Camisi konferans salonunda düzenlenen iftar programında konuşan Erbaş, gurbetçi vatandaşların ramazanını tebrik etti.

    Müslümanı "iyiye sevinen, yanlış şeylere üzülen kimse" olarak niteleyen Erbaş, "Bu ana kadar olduğu gibi camilerimizi eğitimle, bilimle, bilgiyle, hikmetle, irfanla değerlendirmeliyiz. Çünkü bizim dinimiz ilim, irfan, bilgi, hikmet dinidir. Bizim dinimizin iki önemli kaynağının birincisi Kur'an-ı Kerim, ikincisi sünnet-i seniyedir." ifadelerini kullandı.

    Ali Erbaş tan Avrupa da örnek Müslüman vurgusu #2

    "Kimse bize bakıp Müslümanlıktan soğumamalı"

    Erbaş, "Müslüman, elinden ve dilinden emin olunan kimsedir." hadis-i şerifine de atıfta bulunarak, şunları kaydetti:

    "Müslümanlar olarak gayrimüslimlerle komşuluk yapıyoruz. Medine'de Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam gayrimüslimlerle birlikte yaşadı. Onun hukukunu oluşturdu. Medine Sözleşmesi, bunun hukukunun dünya genelinde oluşturulmuş olan prototipidir. Bugün biz kendimizi öyle güzel tanıtalım ki dinimizi öyle örnek yaşayalım ki bize bakan İslam’a heves etsin. Bize bakıp da Müslümanlıktan soğuma olursa bunun vebalini biz taşıyamayız."

    Ali Erbaş tan Avrupa da örnek Müslüman vurgusu #3

    İslam'ın yeryüzüne gönderilmiş en büyük nimet olduğunu vurgulayan Erbaş, "İslam, Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed Mustafa Efendimize kadar bütün peygamberlerin getirdiği dinin ortak adıdır. Rabb'imiz İslam'ın en büyük nimet olduğunu ayet-i kerimesinde 'Ben üzerinizdeki nimetimi tamamladım.' buyuruyor. Buradaki nimetin adı İslam'dır." dedi.

    AA'nın haberine göre programa, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Lahey Din Hizmetleri Müşaviri Haluk Songur ile HDV Başkanı Muhlis Koç da katıldı.

    Ali Erbaş tan Avrupa da örnek Müslüman vurgusu #4

    Ali Erbaş tan Avrupa da örnek Müslüman vurgusu #5

    Ali Erbaş tan Avrupa da örnek Müslüman vurgusu #6


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