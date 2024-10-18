Ali Erbaş'tan 'Batı merkezli anlayış' vurgusu: Yeryüzünü savaşa mahkum etmiştir

İHA

İlahiyat fakültelerinin kuruluşunun 100'üncü yılı vesilesiyle, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi iş birliğiyle "100. Yılında Türkiye’de İlahiyat Fakülteleri" başlıklı uluslararası akademik etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikte Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın 'Batı merkezli anlayış' vurgusu dikkat çekti.

Ali Erbaş, buradaki konuşmasında "Ahlakın ve hukukun evrensel normlarını kendi bencil dünyalarına hapseden Batı merkezli bir anlayış yeryüzünü kaosa, savaşa mahkum etmiştir" ifadesinde bulundu.

PROGRAM KUR'AN-I KERİM TİLAVETİ İLE BAŞLADI

İlahiyat fakültelerinin geçmişi, bugünü ve geleceği üzerine bilgi ve fikir paylaşımı yapılan sempozyumda, ilahiyat fakültelerinin tarihsel kökleri, üniversiteler içindeki bugünkü yeri ve geleceğe yönelik vizyonları görüşüldü.

Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlarken, konuşmacıların kürsü konuşması ile devam etti.

"İNSANLARI İLME, ÖĞRENMEYE TEŞVİK EDEN PEYGAMBERİN ÜMMETİYİZ"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, programda eğitimin önemine dikkat çekerek şu açıklamalarda bulundu:

100'üncü yılında Türkiye'de ilahiyat fakültelerinin tarihi, misyonu, vizyonu hakkında müzakerelerde sunulmak üzere, birçok seçkin ilim insanının katıldığı ilmi bir toplantı vesilesiyle bir aradayız. Bu anlamlı buluşmamızın ilahiyat alanındaki meselelerimize dair ortak bir zemin, ufuk ve çözüm noktasında önemli sonuçlara vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.



Hepimizin bildiği gibi bizler, 'İkra' emriyle başlayan ilk ayetlerinde ilimden, kalemden bahseden, okumaktan, öğrenmekten bahseden bir kitabın mensuplarıyız, inananlarıyız. İnsanları ilme öğrenmeye teşvik eden ve 'şüphesiz ben muallim olarak gönderildim' buyuran bir peygamberin ümmetiyiz.



Her daim bilgiyi yücelten bir inancın ve ilmin her alanında insanda öncülük etmiş bir medeniyetin mensuplarıyız. Biliyoruz ki daha iyi bir hayat, daha güzel bir gelecek ancak daha iyi bir eğitimle mümkündür.

"ALEMİN ALLAH İLE İRTBATINI YOK SAYAN BATI MERKEZLİ BİR ANLAYIŞ, BÜTÜN YERYÜZÜNÜ YOKSULLUĞA, UMUTSUZLUĞA MAHKUM ETMİŞTİR"

Ali Erbaş konuşmasının devamında ise şu değerlendirmelerde bulundu: